Angelo Kelly & Family - Irish Heart (Universal Music)

Was Helene Fischer heute ist, das war die Kelly Family gerwissermaßen in den 90-ern. Nicht musikalisch, aber zumindest, wenn es um den Nerv-Faktor geht: Kalt ließ die singende Familie niemanden. Entweder man liebte sie und Hits wie „An Angel“, oder man machte sich über sie lustig - im Falle der Kellys vor allem über ihren Hippie-Look und ihren alternativen, vagabundierenden Lebensstil. Die Kritiker verstummten spätestens 2017, als das Comeback-Album „We Got Love“ spektakulär die Spitze der Charts eroberte. Jetzt gibt es wieder Neues von der Kelly Family. Allerdings nicht von der alten Generation, sondern von Familienvater Angelo, seiner Frau und den fünf gemeinsamen Kindern. Als Angelo Kelly & Family veröffentlichen sie das Album „Irish Heart“.

Das Ergebnis ist ein echtes Familienalbum: Angelo Kelly, dessen Name besonders prominent auf dem Cover steht, ist zwar der fleißigste Songschreiber des Clans, doch auch Ehefrau Kira und die Kids haben eigene Songs geschrieben. Singen dürfen sie alle, oft auch gemeinsam. Im Titel-Track fragt Angelo „Can you feel my Irish heart beating?“ Die Antwort ist ein klares „Ja!“, und das gilt für das gesamte Album. Die irischen Wurzeln hört man jedem Track an, sei es aufgrund der Melodieführung, die an die Traditionen der Insel-Republik erinnert, oder wegen der Arrangements mit klassischen irischen Instrumenten wie Maultrommel, keltischer Harfe, Fiddle, Uilleann Pipes, Flöten und Tin Whistle.

Angelo Kelly und seine Familie zeigen auf ihrem neuen Album, dass ihr "Irish Heart" für die Musik schlägt - und natürlich auch für ihre Heimat. (Chris Bucanac)

Doch diese Verbeugung vor ihren Wurzeln mischt Angelos Kelly-Familie auch mit zeitgemäßen Songs und Klängen. Das Ergebnis ist ein bemerkenswert vielseitiger Stilmix aus Traditionals (wie „Danny Boy“, „Paddy On The Railway“ und „Will Ye Go, Lassie Go“), Irish-Folk-Eigenkompositionen („Always Be There“) und modernem, gutgelaunten Pop („Love Side Effects“). Songs wie „Fly Away“ erinnern an die goldene Ära der Original-Generation der Kelly Family, während Tracks wie „Like The Movies“ ebenso gut aus der Feder von Van Morrison oder der Waterboys stammen könnten. Geradezu mystisch wird es bei „Oró Sé Do Bheatha 'Bhaile“. Das sphärische Stück „She Moved Through The Fair“ setzt dagegen auf Minimalismus. Wer die irischstämmige Kanadierin Loreena McKennitt (veröffentlichte gerade ihr Comeback-Album „Lost Souls“) schätzt, wird sehr angetan sein von diesem Song, der nach Nebel über irischen Seen klingt und lange nachhallt.

Auch beim Tempo bieten die neuen Kellys viel Abwechslung. Schnelle Pop-Stücke (etwa „We're Not Alone“) sind ebenso vertreten wie Balladen („Let Go“). Sein ganzes Potenzial zeigt Angelo schließlich in einer Cover-Version, mit der man bei einem Kelly eher nicht gerechnet hätte: „Teardrop“ von Massive Attack beginnt der 36-Jährige als sanftes Zeitlupen-Stück, um sich dann in einen Furor zu steigern, mit dem er sich bei jeder Rock-Band bewerben könnte.

Ohrwurm-Tauglichkeit besitzen sämtliche Tracks auf dem Album, doch besonders eingängig klingt das von Angelo komponierte letzte Stück. Wenn er und seine Familie „Do do do do“ trällern, dann hört man wieder ein bisschen die Engel singen, so wie damals in den 90-ern. So ist „Irish Heart“ erstklassiges, traditionsverbundenes Folk-Pop-Handwerk, gemacht von Künstlern, die ihre Musik von ganzem Herzen lieben und leben. Das werden selbst die schärfsten Kritiker anerkennen müssen.

ANgelo Kelly & Family auf Tour:

07.06. Lappersdorf (Regensburg), Zeltfestival

08.06. Büsüm, Watt Tribüne

09.06. Vechta, JVA Vechta Open Air

29.06. Neuleinigen, Burg Neuleiningen

30.06. Schladen, Schlangenfarm Open Air

01. und 02.07. Senftenberg, Amphitheater Senftenberg

12.07. Wels, MusikfestiWels (A)

13.07. Rathenow, Optikpark

14.07. Mühldorf, Haberkasten Innenhof

03.08. Wertheim, Burg Wertheim

04.08. Tambach, Schloss Tambach

05.08. Schwedt, Oderbühne

18.08. Leipzig, Parkbühne Geyserhaus

19.08. Mönchengladbach, Schloss Reydt

30.08. Stade, Stadeum

01.09. Gotha, Schloss Friedenstein

02.09. Thale, Bergtheater

05.09. Aalen, Sparkassenplatz

06.09. Nideggen, Burg Nideggen

08.09. Bad Lippspringe, Arminuspark

09.09. Zwickau, Freilichtbühne