Kommt Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) einem geplanten Terror-Anschlag auf die Spur? (SWR / Alexander Kluge)

Dr. Steinfeld wird erschlagen in seiner Ludwigshafener Praxis gefunden. Der Psychiater war eine Koryphäe in Sachen Kriegstraumata. Steinfeld behandelte nicht nur amerikanische Soldaten, zum Beispiel bestürzte „Täter“ aus dem nahen Ramstein, sondern auch Angehörige und Opfer von Kriegseinsätzen. Die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) ermitteln in beide Richtungen. Wer könnte den Therapeuten getötet haben? Etwa die gestresst wirkende amerikanische Soldatin Heather Miller (Lena Drieschner)? Oder das kurdische Brüderpaar Mirhat und Martin Rohan (Cuco und Diego Wallraff), das amerikanische Einrichtungen beobachtet? Der Ludwigshafener „Tatort: Vom Himmel hoch“ entwickelt sich vom anfangs ungelenken Ermittlerkrimi zum veritablen Polit-Thriller.

Wer im Dezember einen „Tatort“ mit dem Titel „Vom Himmel hoch“ im sonntäglichen Premierenprogramm der Krimireihe platziert, kann davon ausgehen, missverstanden zu werden. Nein, Weihnachten spielt im zweiten kurpfälzischen Fall nach dem Abgang von Urgestein Kopper (Andreas Hoppe) keine Rolle. Statt aufs traditionelle Fest wird auf eine moderne himmlische Erscheinung angespielt, die in diesem Film für schwerwiegendes Leid verantwortlich ist. Und das unter Opfern wir Tätern.

Erfahrung und forsche Jugend: Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) heißen seit dem Angang von Kopper (Andreas Hoppe) im Januar 2018 die "Tatort"-Kommissarinnen aus Ludwigshafen. (SWR / Sabine Hackenberg)

US-Soldatin Miller bediente über einige Jahre die Kamera bei Kampfdrohneneinsätzen. Sie hat die Schuld am Tod vieler Unschuldiger mit in ihren Alltag genommen. Auch das Leben eines der Rohan-Brüder wurde von Himmelskörpern aus Menschenhand zerstört. Bei einem Drohneneinsatz im Nordirak verlor der Mann seine kleinen Töchter. Doch was planen die deutsch-kurdischen Brüder nun, die konspirativ mit selbst gebastelten Fluggeräten experimentieren? Derweil bereitet sich Ludwigshafen auf den Besuch eines US-amerikanischen Staatssekretärs und Drohnen-Spezialisten vor, der sich mit dem deutschen Verteidigungsminister treffen will.

Während der ersten 45 bis 60 Minuten kommt der von Routinier Tom Bohn geschriebene und inszenierte Film nicht so recht aus dem Quark. Die losen Enden rund um den ermordeten Psychiater, das amerikanische Militär und das ein wenig zu aufgeräumt wirkende Brüderpaar, das einen Anschlag planen könnte ... All das wirkt konstruiert und wenig spannungsreich. Dann jedoch zündet der eigentlich klug gedachte Film seine zweite Brennstufe. Der bald 60-jährige Autorenfilmer Bohn schrieb und inszenierte bislang knapp 20 „Tatorte“. In seinem neuesten verknüpft er das Leid der Opfer und Täter. Zum Nachdenken oder gar kontroversen Diskussion dürfte ein vorab produziertes Bekennervideo sorgen, in dem Terroristen - fast schon moralisch mit sich ringend - darüber nachdenken, warum es zu ihrer geplanten Aktion keine Alternative gibt.

Heather Mills (Lena Drieschner) arbeitet als Ordonannzoffizierin bei der US-Army. Früher lenkte sie Drohnen. (SWR / Alexander Kluge)

Nach „Waldlust“, dem zweiten Ludwigshafener Improvisations-„Tatort“ aus der „Feder“ Axel Ranischs im Frühjahr 2018, holt „Vom Himmel hoch“ die Kritiker experimenteller „Tatort“-Ansätze zurück ins Boot. Der Fall startet zwar als eher maues Beispiel für traditionelle Ermittlerkrimis, schwingt sich aber im letzten Drittel zum klugen, mit höchster Spannung geladenen Thriller mit philosophischem Unterbau hoch.