Die Donau ist tief. Ein Krimi aus Passau - Do. 08.10. - ARD: 20.15 Uhr „Die Donau ist tief. Ein Krimi aus Passau“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Privatdetektiv in der Schusslinie

Julian Weinberger

Zweiter Einsatz für Marie Leuenberger und Michael Ostrowski in Passau: Nach dem Mord an einer Tierheimleiterin gerät Ferdinand Zankl (Ostrowski) in Verdacht. Seine Unschuld soll ausgerechnet die Ex-Polizistin Frederike Bader (Leuenberger) beweisen.