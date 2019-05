Legendär: Robert De Niro als "Taxi Driver" in Martin Scorseses gleichnamigem Film aus dem Jahr 1976, der die Goldene Palme von Cannes gewann. (ZDF / Josh Weiner)

„Die Tage reihen sich wie eine endlose Kette ins Nichts“, philosophiert „Taxi Driver“ Travis Bickle (Robert De Niro). Den Vietnamkrieg hat er hinter sich, doch auch New York scheint von Gott verlassen, seine Existenz sinnlos. Erst als er die Kinderprostituierte Iris (Jodie Foster) kennenlernt, ändert sich die Situation. Travis beginnt einen blutigen Feldzug gegen die Sünde. Martin Scorseses brillanter Thriller erhielt 1976 die Goldene Palme in Cannes und gilt bis heute als das persönlichste Werk des Regisseurs. Nun wiederholt 3sat das Meisterwerk zu später Stunde.

Vietnam-Heimkehrer Bickle arbeitet in der Nachtschicht als Taxifahrer in New York. Angeekelt von Verbrechen und Gewalt sieht er zunehmend seine Aufgabe darin, die Stadt zu „säubern“. Kurzzeitig kommt er in Kontakt mit einer Wahlkampfhelferin, doch der Versuch einer Beziehung scheitert früh. Er wird in die Einsamkeit zurückgeworfen. „Du laberst mich an?“, bedroht er sein eigenes Spiegelbild. Er fordert nun die totale Mobilmachung seines Körpers für seinen messianischen Wahn, die zwölfjährige Iris aus dem Einfluss ihres Zuhälters Sports (Harvey Keitel) zu befreien.

Travis Bickle (Robert De Niro), der sein Geld als Taxifahrer in New York verdient, dreht eines Tages durch. (ZDF / Josh Weiner)

Scorsese gelang mit „Taxi Driver“ nicht nur ein packender Thriller, sondern das einzigartige Psychogramm eines in die Isolation getriebenen Stadtmenschen. Robert De Niros Darstellung eines zunächst unsicheren, in seiner Konsequenz aber immer haltloseren Menschen markierte den ersten Meilenstein in der fruchtbaren Zusammenarbeit der Italo-Amerikaner Scorsese / De Niro. Später folgten unter anderem „Wie ein wilder Stier“ und „Kap der Angst“.