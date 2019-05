Mit "Race Driver GRID" erweitert der britische Rennsport-Spezialist Codemasters seine "Race Driver"-Serie 2008 um ein Spin-Off. Das ist so erfolgreich, dass es sich rasch zur eigenständigen Serie entwickelt. Die geht nun in die vierte Runde! (Codemasters)

Codemasters hat überraschend den vierten Teil seiner vor elf Jahren mit „Race Driver: GRID“ gestarteten Rennspiel-Serie angekündigt. Das diesmal schlicht mit „GRID“ betitelte PS-Spektakel soll bereits am 13. September für PC, PS4 sowie Xbox One erscheinen und virtuelle Raser auf vier verschiedenen Kontinenten das Gaspedal durchtreten lassen. Dabei dürfen sie zwischen Touring, GT, Muscle, Stock, Super-Modified und anderen Fahrzeugklassen wählen, anschließend geht es in Spielmodi wie Point-to-Point, Hot Laps, Street Racing, Circuit, Ovals und World Time Attack zur Sache.

Hersteller Codemasters zufolge soll „GRID“ die perfekte Mischung aus „aus Risiko und Belohnung für jeden Typ Rennfahrer und Spieler“ bieten. Die Steuerung würde sich deshalb sowohl für Profis als auch Gelegenheits-Bleifüße eignen. Wer in den Rennen gut abschneidet, wird unter anderem mit Spieler-Karten sowie neuen Team-Mitgliedern belohnt und darf dabei im Karriere-Modus seine eigener Racer-Legende schreiben.

"Grid" kombiniert verschiedene Racing- und Fahrzeug-Klassen wie Stock- oder Muscle-Car miteinander. (Codemasters)

„GRID“-Fans, die es jetzt schon nicht erwarten können, sichern sich die bereits vorbestellbare „Ultimate Edition“ mit Early-Access-Zugang. Die bringt neben dem Spiel noch fünf weitere Rennsport-Karossen, Spieler-Karten, Banner und drei Season-Pässe mit.