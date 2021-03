Großer Auftritt: Auch wenn die fünfte Generation des Espace an Höhe eingebüßt hat, erstreckt sie sich über 4,87 Meter Länge. (MKHL Media GMBH)

Ein besonderer Typ war der Espace ja schon immer. Auch in der mittlerweile fünften Generation ist er einer für Leute, die zwar was mit viel Platz anzufangen wissen, aber nichts mit Kleinbussen. Na, dann mal los mit einem Siebensitzer, den Renault nun als Crossover verstanden wissen will. Letztmals im Einsatz dabei: der Turbobenziner namens TCe 225.

Ach, was waren sie doch mal angesagt, diese Vans. In allen Größen waren sie unterwegs, praktisch für Freizeit und Familie – und ausgelöst hatte den Boom in Europa einst Renault. Mit dem Espace, der zwar bis zu sieben Personen Platz bot, deshalb aber noch lange nicht daran dachte, sich wie etwa VW Bulli oder Ford Transit das Kleinbusgewand überzuwerfen. Nein, er war ein Van, was ja auch viel internationaler klingt als der sperrige Begriff Großraumlimousine. Das funktionierte seit 1984 über vier Generationen lang gut – und dann walzten die SUV das Van-Segment platt. So erklärt sich, weshalb der Espace in seiner fünften Generation bloß nicht mehr sein soll, was er immer war. Also legen sie bei Renault jetzt gesteigerten Wert darauf, dass wir es hier mit einem Crossover zu tun haben. Nun gut, wie sie wollen.

Sieben Sitze auf 4,87 Metern Länge

Denn die Begrifflichkeiten ändern nichts daran, dass es im vergangenen Jahr eine Modellpflege gab – und damit Anlass genug, einen genaueren Blick auf den großen Franzosen zu werfen. Bereits zum Generationswechsel 2015 hatte er ja über zehn Zentimeter an Höhe verloren, man sieht es, und es wirkt. Der Van – sorry Renault – kommt immer noch groß, sehr groß daher, doch die Wuchsminderung lässt den Espace tatsächlich eleganter wirken. Länge und Breite blieben unangetastet, doch das sogenannte Greenhouse (also die Passagierkanzel) wurde ringsum schmaler. Die Farbgebung des Testkandidaten im dunklen Mangostan-Rot spielt dem Gesamteindruck dabei geschickt in die Karten.

Dem Boden des Laderaums entwachsen: die dritte Sitzreihe. Wer hier Platz nimmt, sollte nicht allzu groß, dafür aber umso gelenkiger sein. (MKHL Media GMBH)

Dass der Innenraum auf dem Weg vom Van zum Crossover nicht verschont geblieben ist, dürfte einleuchten. Genauer geht es dabei um die Kopffreiheit, die im Espace nicht mehr nach Art eines Linienbusses vorhanden ist. Doch Entwarnung gibt es dafür in allen anderen Belangen. Den Extremitäten der Insassen begegnet der 4,87 Meter lange Renault mit verschwenderischen Platzverhältnissen. Unser Testwagen besaß die Option auf sieben Sitzgelegenheiten – eine dritte Sitzreihe entwächst dann bei Bedarf aus dem Laderaumboden. Auch die verbliebene Verglasung bietet immer noch einen Panoramablick; lediglich die massiven D-Säulen trüben die Aussicht der Passagiere sechs und sieben in der letzten Reihe.

Doch wer dort Platz nimmt, sollte ohnehin entweder noch in der ersten Hälfte der Körperwachstumsphase stecken oder aber über gewisse gymnastische Fertigkeiten verfügen. Am besten beides. Denn die Verhältnisse in Reihe drei sind im Vergleich zu den beiden Reihen davor doch drastisch eingeschränkt, der Zugang erfordert etwas Geschicklichkeit.

Der Laderaum wird bei Bedarf zur Ladehalle

Wer den Espace nicht als Familienbus, sondern als Transporter nutzen möchte, kann sich über ein riesiges Ladeabteil freuen. Nahezu 700 Liter passen schon im Normalfall bei der Nutzung als Fünfsitzer hinein.

Große Klappe, viel dahinter: Wer den Laderaum maximal ausnutzt, bekommt fast 2000 Liter im Heck des Franzosen verstaut. (MKHL Media GMBH)

Wird dann auch noch die zweite Reihe umgeklappt, offenbaren sich knapp 2000 Liter Ladevolumen. Bei einer maximalen Zuladung von reichlich 700 Kilogramm schluckt der Franzose also auch das neue Laminat fürs Wohnzimmer inklusive Trittschallschutz und Werkzeug.

Als Antrieb diente in unserem Fall ein Vierzylinder-Benziner mit 1,8 Litern Hubraum, der von einem Abgasturbolader unter Druck gesetzt wird. 165 kW – in alter Währung: 225 PS – sind das Resultat, was auf dem Papier eine ordentliche Ansage ist. Doch wer darauf im Espace noch aus ist, muss auf Restbestände bei den Händlern hoffen. Denn diese Motorisierung wird neuerdings nicht mehr angeboten – weil der Benziner zwar Euro 6d-Temp erfüllt, aber nicht auf die noch strengere Norm Euro 6d zu bringen ist, hat Renault ihn aus dem Programm gekippt. Alternative ist nun ein 140 kW/190 PS starker Diesel, der seither im Espace als Alleinunterhalter fungiert.

Die Trauer über den Entfall jenes TCe 225 muss indes nicht allzu ausgeprägt sein. Denn der verspricht zwar eine flotte Motorisierung, kann das aber nur bedingt halten. Das Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen verteilt die Kraft zwar gut passend, aber die typische Gedenksekunde bei Lastwechsel jeder Art ist auch hier stark ausgeprägt.

Der Motor hat Kraft - doch das Getriebe raubt sie ihm

Eine Unart, die jeglichen Anflug von Agilität des Vierzylinders schluckt. So steht unter dem Strich eine Art Trägheit, die man vollends dem Getriebe anlasten muss. Das macht die sechsstufige Variante, die in der Dieselversion zum Einsatz kommt, hoffentlich besser.

Die Befürchtungen, dass auch der Verbrauch wenig zeitgemäß sein könnte, erwiesen sich jedoch als unbegründet. Im Drittelmix kamen im Testbetrieb 8,6 Liter auf 100 Kilometer als Resultat heraus – das ist auch im Vergleich zur Herstellerangabe von 7,4 Litern akzeptabel.

In Sachen Fahrverhalten entspricht der Espace mit seiner sehr unaufgeregten Art eher einem Kombi oder SUV. Die Lenkung gibt genügend Rückmeldung und wirkt angenehm leichtgängig. Übertreibt man es dabei, schiebt der Renault über die Vorderräder. Mit denen kann er bei forcierter Leistungsabfrage auch mal gut scharren – vor allem bei Nässe oder unbefestigtem Untergrund.

Das Fahrwerk schluckt Unebenheiten recht souverän und musste nur bei unerhört ausgeprägten Querfugen und kurzen Absätzen passen. Aus diesen Gründen taugt der Franzose auch bestens für längere Reisen; sie lassen sich dank guter Sitzgelegenheiten auch ohne großartige Ermüdungserscheinungen überstehen. Das Bremsverhalten geht in Ordnung, übermäßige Racing-Ambitionen sollte man aber weder erwarten noch dem Espace zumuten wollen.

Spacige Ambientebeleuchtung, Bedienkonzept nach Art eines Tablets: Im Innenraum folgt der Espace den aktuellen Trends. (MKHL Media GMBH)

Jenseits der Bescheidenheit: Ausstattung und Preis

Der bedankt sich in der Topausstattung Initiale Paris dafür quasi mit dem Rundumpaket. Dazu gehören die beeindruckenden Matrix-LED-Scheinwerfer, diverse Assistenzsysteme, ein gut strukturiertes Infotainment mit großem Zentralbildschirm sowie ein spaciges Ambientelicht. Sitzbezüge aus Leder gehören bei dieser Ausstattung zur Serie, die dritte Sitzreihe kostet nicht weniger als 1600 Euro extra, beinhaltet aber eine dritte Klimazone für den Fondbereich.

Inklusive Sonderausstattungen standen so am Ende rund 55.000 Euro auf dem Preisschild des Testkandidaten. Das ist für den gebotenen Platz und angesichts der prinzipiell opulenten Motorisierung durchaus gerechtfertigt.

Einleuchtend erleuchtend: die überzeugenden Matrix-LED-Scheinwerfer des Espace. (MKHL Media GMBH)

Ein Blick auf die aktualisierten Preise der verbliebenen Dieselversion trübt das Bild jedoch ein. In der Initiale-Paris-Ausführung kostet der Espace dann bereits 57.700 Euro und überschreitet mit dem Ausstattungsumfang des Testwagens die Marke von 60.000 Euro so schnell wie deutlich. Ein Schnäppchen ist das dann nicht mehr.

Dennoch: Für sich betrachtet ist der große Renault ein bemerkenswertes Fahrzeug mit extrem viel Platz, wenngleich das Crossover-Design die Luftigkeit für Großgewachsene gekostet hat. Auch wenn er kein Van mehr sein soll: Ein Raumschiff, das war, ist und bleibt der Espace.

Weitere Informationen

Modell Renault Espace TCe 225

Motor: R4-Benziner

Hubraum: 1798 ccm

Leistung: 165 kW / 225 PS

Drehmoment: 300 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 224 km/h

Beschleunigung (0–100 km/h): 7,9 s

Verbrauch (ø nach NEFZ): 7,4 l/100 km

CO2-Ausstoß (nach NEFZ): 168 g/km

Abgasnorm: Euro 6d-Temp

Kofferraumvolumen: 693 Liter

Testwagenpreis: 55.543 Euro

Basispreis: 49.900 Euro