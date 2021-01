Für seine Skitour hat Rupert Althammer (Harald Krassnitzer) ausdrücklich Johanna Kirchner (Liliane Zillner) als Bergführerin gebucht. (ZDF / Erika Hauri)

Auch in der 14. „Bergdoktor“-Staffel, der jetzt das Winterspecial „Bauernopfer“ vorausgeschickt wird, herrscht für Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) kein Mangel an dramatischen Krankheitsfällen, die es zu diagnostizieren gilt. Schon in der ersten von insgesamt neun Folgen (immer donnerstags, 20.15 Uhr im ZDF), spitzt sich die Lage für eine junge Bergführerin tragisch zu. Als Martin und dessen Bruder Hans (Heiko Ruprecht) auf winterlicher Bergtour auf einer Berghütte Schutz vor einem Schneesturm suchen, werden sie vom Bergsteiger Rupert Althammer (Harald Krassnitzer) dringend um Hilfe gebeten. Dessen Begleiterin (Liliane Zillner) ist in eine Felsspalte gestürzt.

Hans und Martin können Johanna zwar retten - doch dann offenbart sich, dass die junge Frau an Leukämie im Spätstadium leidet. Eine Stammzellentransplantation könnte helfen. Doch auf der Suche nach einem lebensrettenden Spender stellen sich bislang geheim gehaltene Familienverhältnisse in den Weg.

Die Tour, die sich Martin (Hans Sigl, links) und sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht) am Wilden Kaiser vorgenommen haben, ist recht anspruchsvoll. (ZDF / Erika Hauri)

Der mit Johannas Schicksal verbundene Bergsteiger Rupert Althammer wird vom früheren „Bergdoktor“ bei SAT.1, Harald Krassnitzer, gespielt. Krassnitzer, längst als Wiener „Tatort“-Ermittler Eisner bekannt und geschätzt, hatte die Rolle 1997 nur ein Jahr lang inne, bis das ZDF dann elf Jahre später die Serie mit Hans Sigl übernahm. Beim Austausch ihrer gemeinsamen ärztlichen Erfahrungen hatten Krassnitzer und Sigl am Wilden Kaiser - rechtzeitig vor dem Ausbruch der Corona-Krise - naturgemäß sehr viel Spaß.