Ihm entging kein Detail: Saarland-Kommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow). Ein wirklich guter "Tatort" kam dabei trotzdem selten heraus. Mittlerweile ist der erste "Tatort" mit dem Nachfolge-Team abgedreht. (SR / Manuela Meyer)

Die Ermittler Jens Stellbrink (Devid Striesow) und Lisa Marx (Elisabeth Brück) werden es später unter „Leichenschändung“ abheften, was drei Jugendliche nachts in einem Beerdigungsinstitut anstellten. Dort harren die sterblichen Überreste des Berufsschullehrers und Ex-Tour-de-France-Teilnehmers Dirk Rebmann der Beisetzung. Doch seine Schüler Karim (Emilio Sakraya), Pascal (Emil Reinke) und Enno (Filip Januchowski) haben anderes vor. Was die drei mit den Pobacken des frisch Verschiedenen und einem aus der Metzgerei gemopsten Ringelschwänzchen anstellen, ist eigentlich zu böse für einen Schülerstreich. Schlimmer noch: Enno, den seine Mitstreiter sturzbesoffen am Ort des Geschehens zurückgelassen hatten, wird am nächsten Morgen erfroren in der Kühlkammer gefunden.

So weit kein Fall für die Mordkommission, sollte man meinen. Doch Jens Stellbrink, der kauzige Rollerfahrer mit dem Schalk im Nacken, ist in dieser Folge derart auf Zack, dass ihm einfach kein Detail entgeht. Nicht nur ist zunächst unklar, wer den armen Enno in die Kühlkammer geschoben hat. Nein, quasi im Vorbeigehen fallen Stellbrink verdächtige Flecken am Leichnam des Lehrers auf. Und tatsächlich: Dem von vielen hoch verehrten, aber bei nahestehenden Menschen schwer verhassten Ex-Radprofi hat jemand eine tödliche Drogenmischung in die Trinkflasche gemischt. War es sein ungeliebter Stiefsohn Karim, der sich erwiesenermaßen posthum am Mordopfer verging?

Sie tun nicht allzu viel zur Sache im neuen Fall aus Saarbrücken: Sandra Maren Schneider (links) als Anwärterin Mia Emmrich und Elisabeth Brück als Kriminalhauptkommissarin Lisa Marx. (SR / Manuela Meyer)

Attraktives Männer-Duo folgt auf Devid Striesow

In gemächlichem Tempo wird dieses nicht allzu vertrackte Krimirätsel vom Januar 2017 nach und nach aufgelöst. Ein Verfolgungsrennen zwischen Vespa-Stellbrink und einem Fahrraddieb ist in Sachen „Action“ schon das höchste der Gefühle. Schier wundersam fügt sich Puzzlestein an Puzzlestein. Kommissar Zufall steht dem Hauptermittler dabei deutlich öfter zur Seite, als es die eigentlichen Kollegen tun. Von 2013 bis Januar 2019 gab Striesow den Yoga-affinen Kommissar mit Schalk im Nacken. Die Quoten waren nicht schlecht, die Kritiken dafür meist verhalten bis vernichtend. Trotzdem war es der vielbeschäftigte Striesow selbst, der durch seinen Ausstieg die kreative Reißleine zog und einen der schwächsten „Tatorte“ der ARD beendete.

Aus dem Tagebuch eines Mörders? Stellbrink (Devid Striesow) hat im Jugendzimmer eine verdächtige Schrift sichergestellt. (SR / Manuela Meyer)

Im März 2019 wurden die Nachfolger bekannt: Es sind zwei junge, attraktive Männer, der gebürtige Saarländer Daniel Sträßer als Hauptkommissar Adam Schürk sowie Vladimir Burlakov („Deutschland 86“) als Hauptkommissar Leo Hölzer. Ihr erster Fall wurde noch im Frühjahr abgedreht. In der zweiten Reihe, was wohl „gegen den Trend“ genannt werden darf, ermitteln im Saarland nun zudem drei Frauen. Gespielt werden sie von Anna Böttcher (Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel), Brigitte Urhausen (Hauptkommissarin Esther Baumann) und Ines Marie Westernströer (Hauptkommissarin Pia Heinrich).