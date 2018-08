Dieses Lachen kann nur Glück bringen: Beth (Rebecca Hall) sorgt dafür, dass Dinks (Bruce Willis) Geschäft prächtig läuft. (ARD Degeto / Dink, LLC)

Die Sonne scheint immerzu in „Lady Vegas“ (2012): in Florida, in Las Vegas, auf einer Karibik-Insel und kurzzeitig selbst in New York. Vor allem aber scheint sie Beth Raymer (Rebecca Hall) aus dem Gesicht: Mit unerschütterlich guter Laune mischt die junge, meist knapp bekleidete Frau das Sportwettensystem in den Vereinigten Staaten auf. - Den britischen Filmemacher Stephen Frears („Victoria & Abdul“, „High Fidelity“, „Die Queen“) hat es für die locker-seichte Adaption des Bestsellers „Lay The Favorite: A Memoir of Gambling“ mal wieder über den Atlantik verschlagen. Sein Werk zeigt das Erste nun als Free-TV-Premiere im späten Abendprogramm.

Mit leichter Hand und großem Staraufgebot (Bruce Willis, Catherine Zeta-Jones, Vince Vaughn) setzte der Regisseur die Memoiren von Beth Raymer in Szene - die es als Callgirl und Cocktailkellnerin tatsächlich zur erfolgreichen Sportwettenmanagerin geschafft hat.