Zwei Verletzte

Ein Toter nach einem Messerangriff im Zug in Flensburg

Die Bundespolizei hat einen Messerangriff in einem Intercity-Zug in Flensburg bestätigt. Es gab einen Toten, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte.