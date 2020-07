TV-Koch Frank Rosin (Mitte) und sein Team (Thomas Hirschberger und Eva-Miriam Gerstner) wollen in der neuen kabel-eins-Show "Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!" Gastronomen helfen, nach der Coronakrise wieder Fuß zu fassen. (kabel eins)

Die Corona-Pandemie hat viele Restaurantbesitzer an den Rand ihrer Existenz gebracht: Monatelang mussten sie die Tore ihrer Lokale schließen. Mit einem Straßenverkauf ließ sich lange nicht so viel verdienen wie mit einem regulären Restaurantbetrieb. Nun sind viele Gastronomen auf Hilfe angewiesen - und zwar mehr denn je. Der Zwei-Sterne-Koch und Restaurantbesitzer Frank Rosin bietet sich an: Bereits seit 2009 gibt er in der Sendung „Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!“ den Gaststätten Tipps, wie sie ihren Umsatz steigern und den Betrieb retten können. Nun stellt sich der 53-Jährige der neuen Herausforderung und greift in der neuen Doku-Soap „Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!“, die bei kabel eins startet, den Gastronomen unter die Arme, die aufgrund der Coronakrise um ihre Existenz bangen müssen.

Gemeinsam mit der Hotelmanagerin Eva-Miriam Gerstner und dem Unternehmer Thomas Hirschberger besucht Rosin mehrere Lokale, die seine Hilfe benötigen. In der ersten Folge kümmert sich das Team um das „Königliche Brauhaus“ in Boppard in Rheinland-Pfalz. Erst am 29. Februar dieses Jahres feierte das von Gastronom Özay Salim betriebene Restaurant seine Eröffnung. Dann kam die Corona-Pandemie. Wie kann der Betrieb nun unter den geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften wieder zum Laufen gebracht werden? Die Folgen der neuen kabel-eins-Show „Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!“ werden immer donnerstags zur Primetime ausgestrahlt.