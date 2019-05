Alles neu macht der Mai? Nicht bei YouTube. Da endet im Mai die Ära des Angebots für Gaming-Fans. (YouTube/Google)

Bereits jetzt ist die YouTube Gaming-App weder im App Store zu finden noch im PlayStore der YouTube-Mutter Google. Ende Mai wird dann der Gaming-Nische des Videoportals komplett der Saft abgedreht. Mit YouTube Gaming versuchte Google, dem Mitbewerber Twitch zielgruppengenau Konkurrenz zu machen.

Der Plan ging nicht ganz auf: Zwar ist das Thema Spiele auch auf YouTube wichtig, doch Gaming-Streamer und spielaffine Influencer präsentierten ihre Beiträge lieber auf der allgemeinen YouTube-Oberfläche und nicht im Spartenprogramm YouTube Gaming. Das klingt auch in der offiziellen Erklärung für das Aus durch: „Wir möchten weiterhin die Basis für die Gaming-Community stärken und von der Youtube Gaming App auf ganz Youtube ausweiten.“

Das Kulturgut Gaming wird nicht nur auf YouTube für Google immer wichtiger. Während YouTube Videos zur Gamingszene streamt, wird der im März diesen Jahres angekündigte Dienst Stadia die Spiele selbst per Stream zur Verfügung stellen. Spiele-Videos und Videospielen sollen dabei nur noch ein Knopfdruck auseinanderliegen. Per „Share“-Knopf auf dem Google-Controller kann ein Gamer sein Video direkt auf YouTube teilen. Der „Share“-Button soll außerdem ermöglichen, während des Spielens nach Walkthroughs und anderen Infos zum Game zu suchen. Zudem soll Stadia Fans eines Streamers ermöglichen, live in die Partie mit einzusteigen, falls dieser das erlaubt.