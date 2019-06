Ein Züricher James Bond? Privatermittler von Allmen (Heino Ferch) muss in seinem dritten Fall das geraubte Bild einer alten Dame zurückholen. (ARD Degeto / Julie Vrábelová)

Kunstdetektiv Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) ist irritiert. Während er sich in einem Züricher Nobelhotel auf ein Schäferstündchen mit On-Off-Freundin Jojo (Andrea Osvárt) konzentrieren möchte, wird der Bedauernswerte immer wieder abgelenkt. Ein Dieb schleicht herum im Haus der schönen Dinge, und er hat es offenbar auf ein besonders edles Stück abgesehen: das extrem wertvolle Dahlien-Gemälde, bezeichnenderweise im Besitz der schwerreichen Inhaberin des Hotels, Dahlia Gutbauer (Erni Mangold). Der Raub des Bildes lässt sich nicht mehr verhindern, doch Allmen und sein treuer Diener Carlos (Samuel Finzi) werden engagiert, um es zurückzuholen. Gleichzeitig beobachtet die Geliebte von Carlos, Maria Moreno (Isabella Parkinson), einen Mord, der sie zum Untertauchen zwingt. Denn so nobel es unter Züricher Kunstliebhabern und Ästheten zugeht: Irgendjemand agiert hier mit äußerster Brutalität - und hat kein Problem damit, für seinen Ziele über Leichen zu gehen.

Tatsächlich sterben die Menschen in diesem dritten Fall, den Drehbuchautor Martin Rauhaus („Hotel Heidelberg“) und Regisseur Thomas Berger („Die verschwundene Familie“) aus zwei Romanen des Schriftstellers Martin Suters zusammensetzten, wie die Fliegen. Sie scheiden jedoch beiläufig und ästhetisch sauber aus dem Leben, so als wären sie Staffage-Figuren aus einem James Bond-Film der 60-er oder frühen 70-er. Alles nicht so schlimm also. Auch der Tod ist hier Teil der (gepflegten) Unterhaltung, denn in diesem angenehm unrealistischen Krimi ist nichts echt. Weder der Adelstitel des Herrn von Allmen, noch sein mondäner Lebensstil, der entweder auf Pump oder von der Hand in den Mund finanziert ist. Ein Detektiv, den man eigentlich der Insolvenzverschleppung anklagen müsste.

Edle Menschen in edler Garderobe: Detektiv von Allmen (Heino Ferch) steht - nicht nur im wörtlichen Sinn - zwischen seiner On-Off-Freundin Jojo (Andrea Osvárt, links) und der mysteriösen Psychologin Dalia Scheidegger (Katharina Schüttler). (ARD Degeto / Julie Vrábelová)

Nur noch ein Allmen-Roman ist übrig ...

Zudem könnte man sich darüber mokieren, dass von Allmen an einer Form des Gentleman-Machotums sowie unter akuter Besserwisserei leidet. Trotzdem mag man diesen aus der Zeit gefallenen Detektiv und Lebensästheten. Selbst dann noch - oder besonders dann - wenn er mit der verführerischen, klugen Psychologin Dalia Scheidegger (Katharina Schüttler), also noch einer „Dahlie“, anbandelt, obwohl diese schon mit ein bis zwei gefährlichen Verbrechern liiert ist. Ach, was soll man tun, wenn einen das Schöne übermannt?

Freundschaft ist ... wenn man im Grandhotel morgens schweigend eine Qualitätszeitung in Ruhe durchblättern kann: Detektiv von Allmen (Heino Ferch, links) und sein Diener Carlos (Samuel Finzi). (ARD Degeto / Julie Vrábelová)

Für Liebhaber des klassischen deutschen Ermittlerkrimis sind die Allmen-Fälle natürlich nichts. Der ästhetische Bilder- und Wortreigen aus Zürich erzählt eigentlich von etwas anderem, als der Aufklärung eines schnöden Verbrechens. Es geht darum, wie man das Leben durch schöne Dinge und kultivierte Worte „erträglicher“ macht. Hercule Poirot, Sherlock Holmes oder James Bond - irgendwo in diesem Dreieck manierierter Detektive und Agenten kann man auch Martin Suters späten Nachfolger als Dandy-Detektiv einsortieren.

Für den Fernsehzuschauer sind die leicht „wegschaubaren“ ARD-Krimis schöne Abwechslungen und Alltagsfluchten, denn Kamera, Ausstattung und vor allem die Garderobe sind feiner, als sonst im TV-Krimi üblich. Nach einem Dreh, verrät Heino Ferch, wird alles wieder sorgfältig weggepackt. Irgendwo muss man ja mit dem Sparen anfangen, wenn schon von Allmen selbst das Geld aus dem Fenster schmeißt. Der nächste Fall, das darf man annehmen, kommt bestimmt. Da der vierte Allmen-Roman „Allmen und die verschwundene Maria“ in diesem Film eingearbeitet ist, dürfte der nächste Film „Allmen und die Erotik“ heißen. Dieser bislang jüngste Fall ist in Buchform erst im September 2018 erschienen und der bislang einzige, der noch nicht für den Film adaptiert wurde.