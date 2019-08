Abwischen, weitermachen: Lots neues Album "Nasenbluten" erzählt fesselnd von einem Künstler, der sich nicht unterkriegen lässt. (Warner)

Manchmal ist der Umweg viel interessanter als der direkte Weg. Lothar Robert Hansen alias Lot musste erst ein Musikstudium abbrechen und sich als Pianist durch diverse Bands musizieren, bis seine Solokarriere etwas Fahrt aufnahm. Er landete bei dem Label von Rapper Cro, konnte aber auch im Windschatten des Stars nicht richtig durchstarten. Trotz des soliden Debütalbums „200 Tage“ (2015) blieb Lot unter Freunden feiner deutschsprachiger Lyrik ein Geheimtipp. Doch wie virtuos er auf dem mittlerweile dritten Album „Nasenbluten“ mit Worten jongliert, zeugt von einer Findung - von einem Ankommen.

Schon die bedrückende, eigenwillige Single „Fleischwarenverkäuferin“ demonstriert Lots herausragende Beobachtungsgabe. Die Intimität, die Romantik, die Tragödie, die in einer jeden Biografie stecken, beschreibt er nicht nur über Eckpunkte im Lebenslauf, sondern als säße er in den beschriebenen Situationen in der Ecke und notiere fleißig jede Nuance der aneinandergereihten Szenen, die man Leben nennt. Er bearbeitet seine Kindheit, seinen Migrationshintergrund, Exklusion und häusliche Gewalt emotional und doch nur als Teile eines größeren Ganzen („Nasenbluten“, „Anders“). Aber Lot gibt sich nicht nur leidend in der Opferrolle.

Er brach einst ein Musikstudium ab, spielte sich dann als Pianist durch diverse Bands, und jetzt treibt er entschlossen seine Solokarriere voran: Lothar Robert Hansen alias Lot veröffentlicht mit "Nasenbluten" sein drittes Album. (Jens Doerre)

Die Tiefschläge werden immer wieder konterkariert von Momenten der Liebe und Zuneigung - etwa mit der flüchtigen „Liebe Plus“ und in der optimistischen Hymne „Flieg los“. Nebenbei und durchaus geschickt beschreibt Lot auch die Tristesse des ländlichen Deutschlands. Es geht um AfD-Wähler und Orte, an denen die Polizei erst eine Stunde, nachdem sie gerufen wurde, auftaucht („Opel Corsa“, „Ende der Welt“). Lot, der in seinen Motiven nicht weit weg ist vom hochumjubelten Trettmann-Werk „#DIY“, drückt dabei nie künstlich auf die Tränendrüse.

Menschlicher kann deutschsprachiger Pop kaum werden

„Nasenbluten“ orientiert sich auch klanglich im Hier und Jetzt und breitet Flächen aus, auf denen genug Platz für die Alltagsbeobachtungen von Lot ist. Ab und zu schielen Drums und Bass auf aktuelle Trap-Produktionen, gleichzeitig macht Lot sich weitestgehend frei von klassischen Pop-Refrains, wie man sie früher durchaus auch bei ihm hören konnte.

Wenn „Nasenbluten“ schließlich durchgelaufen ist, hat man ein Bild von Lothar Robert Hansen. Nicht nur von den Stationen in seinem Lebenslauf, sondern auch von dem auf dem Boden liegenden Kind, das er einmal war. Von dem euphorischen Liebhaber, der er sein kann, von dem einfühlsamen Dichter, der er ist. Und vor allem von all den Umwegen, die er gegangen sein muss, um heute so ein Album schreiben und aufnehmen zu können. Menschlicher als auf „Nasenbluten“ kann es im deutschsprachigen Pop kaum werden.