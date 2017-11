Fünf Dackelwelpen wurden von den Einbrechern getötet (dpa)

Die Polizei in Vorpommern fahndet weiter nach Einbrechern, die in Pamitz bei Klein Bünzow (Kreis Vorpommern-Greifswald) ein Haus unter Wasser gesetzt und mehrere Hunde getötet haben. Die Suche nach den Tätern blieb bisher ohne Erfolg, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg sagte. Das Motiv für diesen ungewöhnlichen Einbruch vom Freitag gebe den Ermittlern noch Rätsel auf. "Wir ermitteln weiter in alle Richtungen, haben aber noch keinen konkreten Verdacht", erklärte eine Polizeisprecherin am Montag in Anklam. Nach den getöteten Hundewelpen habe inzwischen auch das lebensgefährlich verletzte Muttertier eingeschläfert werden müssen.

Nach Angaben des 28-jährigen Hausbesitzers hebelten die Täter die Haustür auf. Der Hauseigentümer sei nach längerer Abwesenheit erst wiedergekommen, in der Zwischenzeit sollen Bekannte die sechs Hunde versorgt haben.

Die Einbrecher sollen alle Räume im Haus und in der Garage durchwühlt, Mobiliar zerstört, fünf junge Dackel getötet und das Muttertier lebensbedrohlich verletzt haben. Anschließend hätten die Einbrecher etliche Wasserhähne aufgedreht und seien mit verschiedenen gestohlenen Gegenständen, darunter einer Spielkonsole, verschwunden.

Die Polizei schätzte den Schaden durch Einbruch und Überschwemmung auf eine fünfstellige Summe. Eine Amtstierärztin musste das schwer verletzte Muttertier versorgen. Das Tier musste allerdings eingeschläfert werden. Die getöteten Welpen wurden zur Spurensicherung beschlagnahmt. Der Hausbesitzer sei kein spezieller Hundezüchter, hieß es. Es werde wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

++ Wir haben den Artikel aktualisiert am 27. November, um 13.07 Uhr. ++