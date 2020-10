Auch in der neunten Folge der Oberlandserie "Tonio & Julia" stellt sich noch immer die Frage: Können die Therapeutin Julia (Oona Devi Liebich) und Pfarrer Tonio (Maximilian Grill) vielleicht doch eine gemeinsame Zukunft haben? (ZDF / Michael Marhoffer)

Nach längerer Pause finden die in Bad Tölz und Umgebung gedrehten Szenen aus dem Pfarrhaus endlich ihre Fortsetzung. Die Fans, immerhin knapp fünf Millionen, werden es zu schätzen wissen. Auch in der Folge „Dem Himmel so nah“ aus der ZDF-Oberlandreihe „Tonio & Julia“ist sich Pfarrer Toni noch immer nicht klar darüber, ob er als Priester weitermachen soll. Schließlich muss er zusätzlich einen Kollegen vertreten, der wegen des Zölibats das Amt verließ. Mit seiner Ex-Liebe Julia (Oona Devi Liebich) gerät Toni (Maximilian Grill) indessen darüber in Streit, ob die Absicht einer jungen Wirtstochter, Nonne zu werden, für deren Leben zweckdienlich sei. Die Eltern jedenfalls sind dagegen.

Die Filmreihe läuft seit Frühjahr 2012 im ZDF. Am kommenden Sonntag, 18. Oktober, 20.15 Uhr, steht unter dem Titel „Mut zu leben“ die vorerst letzte Folge an, bei der erneut Irina Popow Regie führte.