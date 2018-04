Dank Steven Spielbergs Spielfilm "Schindlers Liste" mit Liam Neeson (Bild) wurde der Fabrikant Oskar Schindler der bekannteste Deutsche, der Juden vor dem sicheren Tod bewahrte. Aber auch anderen mutigen Helfern wurde in Yad Vashem ein Denkmal gesetzt. (TNT Film)

Die meisten sahen zu, viele profitierten von der Enteignung, als im Holocaust jüdische Bürger in Konzentrationslager transportiert und dort ermordet wurden. Doch es gab andere, die mutig halfen und Zivilcourage zeigten. Durch Steven Spielbergs Film „Schindlers Liste“ wurde vor allem Oskar Schindler berühmt, der damals jüdische Zwangsarbeiter vor dem Tod bewahrte. Doch es gab auch andere - alleine in Berlin wurden 7.000 Juden versteckt oder gerettet. Diesen Helfern, den „einsamen Helden“, setzte Israel mit der „Allee der Gerechten unter den Völkern“ ein Denkmal in Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. Die 3sat-Dokumentation des ZDF-Zeitgeschichtlers Peter Hartl erinnert an einige dieser Menschen, die den Staatsapparat sabotierten oder spontan mit Verstecken oder Dokumenten halfen.

Unter den Porträtierten ist unter anderem der einst populäre, in diesem Jahr geehrte Filmschauspieler Hans Söhnker („Große Freiheit Nr. 7“), der Zeitlebens darüber schwieg, dass er in aller Stille verfolgte Juden verborgen hielt, während er im Scheinwerferlicht des NS-Kinos stand. Der Showmaster Hans Rosenthal und der Schauspieler Michael Degen überstanden die NS-Zeit mit Unterstützung couragierter Frauen, die weniger von politischen Motiven als von menschlichem Mitgefühl geleitet waren.

Auch der 1932 geborene Schauspieler Michael Degen wurde von Helfern versteckt. Angesichts von Zwangsräumungen ihrer Nachbarn durch die Gestapo beschloss seine Mutter 1943, sich und ihren Sohn vor dem Zugriff zu retten. Achtmal mussten sie auf ihrer Flucht das Versteck wechseln, bis sie in einer Laubenkolonie bei nichtjüdischen Freunden im Ostberliner Vorort Kaulsdorf überleben konnten. (Andreas Rentz / Getty Images)

Wie der spätere Krupp-Vorstand Berthold Beitz, machten die meisten nach dem Krieg kein Aufsehen von ihren gefährlichen Rettungsaktionen. Große Bevölkerungsteile sahen in ihren Handlungen noch immer eine Art Ordnungsverstoß. Man wollte nicht wahrhaben, dass selbst in der NS-Zeit Anpassung oder Wegsehen nicht die einzigen Optionen waren.