Echtes Leben: Oh, wie schön ist Brodowin ... - So. 16.08. - ARD: 17.30 Uhr Echtes Leben: Oh, wie schön ist Brodowin ...

Eine Band schweißt ein Dorf in Brandenburg zusammen

Hans Czerny

Reportage aus der 1990 initiierten Ökogemeinde Brodowin bei Barnim in Brandenburg. Einer neu gegründeten Rockband gelang es, gegensätzliche Temperamente zwischen rechts und links, zwischen Wirtschaft und Naturschutz zusammenzuführen.