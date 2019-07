Nicht alle Krankenhäuser in Deutschland sind Experten für jede Operation. Trotzdem nehmen sie Patienten für Eingriffe auf, bei denen sie wissen, dass sie an anderen Standorten auf höherem Niveau durchgeführt werden könnten. (WDR / Längengrad Filmproduktion GmbH / Sven Kiesche)

Dieser Film wird vermutlich einschlagen wie eine Bombe. Nicht umsonst hievte die ARD ihre sonst am späten Montagabend stattfindende „Story im Ersten“ - ein Sendeplatz für gut recherchierte, längere Dokumentationen - ausnahmsweise in die Primetime. Die Theorie der Filmemacher und vor allem renommierter Gesundheitsexperten, die in der Doku auftreten: Die Versorgung von Deutschlands Patienten würde auf einem messbar höheren Niveau stattfinden, wenn wir weniger Krankenhäuser hätten. Wie kann das sein?

Wegen des Konkurrenzkampfes unter den Kliniken bieten viele Krankenhäuser auch Leistungen an, die sie nicht auf einem Qualitäts-Level beherrschen, wie andere deutsche Standorte, die auf derlei Fälle spezialisiert sind. Im Sinne des Patienten wäre also - bei Eingriffen, die über reine Routinebehandlungen hinausgehen - eine zentralistischere Versorgung besser. Die Politik weiß längst um diesen Zusammenhang, konnte sich aber wohl gegen zahlreiche Lobbys, die jeden einzelnen Klinikstandort erhalten wollen, durchsetzen.

1.750 Kliniken gibt es in Deutschland. 500 davon, so "Die Story im Ersten", können Herzinfarkte und Schlaganfälle nicht richtig behandeln. (WDR / Längengrad Filmproduktion GmbH / Michael Kern)

Autorin Meike Hemschemeier („2057 - Unsere Welt in 50 Jahren“) wurde für ihre wissenschaftlichen Dokumentationen bereits mit zahlreichen Preisen bedacht. 2016 drehte sie bereits eine Doku über Krankenhauskeime in Deutschland („OP gelungen, Patient tot - Lebensgefahr durch neue Krankenhaus-Keime“). Schon dieser Film sorgte für Aufsehen. Mit der Theorie, dass es den Menschen besser ginge, wenn viele Krankenhäuser „um die Ecke“ schließen würden, wird sie sich auch nicht nur Freunde machen.