Grund zum Feiern: Am Freitag, 15. Mai, 15.05 Uhr, zeigen Moderator Horst Lichter und sein Team die sage und schreibe 1.000. Folge der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares". (ZDF / Sven Bittner)

„'Bares für Rares' ist für mich und mein unglaubliches Team zu einer grandiosen Familie geworden!“ - Moderator Horst Lichter hat allen Grund zur Freude: Die ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ feiert am Freitag, 15. Mai, 15.05 Uhr, die sage und schreibe 1.000. Folge. Seit August 2013 werden in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ Fundstücke geschätzt und von den interessierten Händlern ersteigert. Mit bis zu drei Millionen Zuschauern jeden Tag ist das Format inzwischen zur erfolgreichsten ZDF-Daytime-Sendung aufgestiegen.

„Was macht für mich die Sendung aus? Das Fachwissen unserer Experten und Händler, die Ehrlichkeit und Freundlichkeit im Umgang mit den Verkäufern. Danke, dass es so was in der heutigen Zeit der Unterhaltung geben darf“, so der 58-Jährige. In der Jubiläumsfolge dürfen sich die Zuschauer auf ein Wiedersehen mit den beliebtesten Händlern freuen: Walter „Waldi“ Lehnertz, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Fabian Kahl und Ludwig „Lucki“ Hofmaier werden sich die Stücke ansehen und sich möglicherweise schnappen. Die Experten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel werden aufdecken, ob es sich bei den Fundstücken um Raritäten handelt oder nicht.

Ist es nur Trödel oder steckt eine wahre Rarität dahinter? Seit Beginn der Sendung schaut sich Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel die Fundstücke ganz genau an und findet heraus, ob es sich um etwas Wertvolles handelt. (ZDF / Guido Engels)

„'Bares für Rares' steht für eine beispiellose Erfolgsgeschichte und zeigt, wie sich kontinuierliche Formatarbeit lohnt“, so ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler. „Was uns besonders stolz macht, ist, dass das Format inzwischen auch in vielen anderen Ländern erfolgreich adaptiert wurde. Ich gratuliere dem ganzen Team zu diesem außerordentlichen Erfolg.“