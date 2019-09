Wer durch den Naturpark Parco della Giara wandert, der ist in wilder Natur. Mit Glück begegnet man Wildpferden oder Füchsen. (Vanessa Ranft)

Von draußen dringt ein Blöken durchs Fenster, der Bus ist umringt von Schafen. Noch vor wenigen Minuten war die Straße frei. Das Fahrzeug schlängelte sich von der Gemeinde Tuili im Süden Sardiniens aus die Serpentinen bergauf, vorbei an knorrigen Olivenbäumen und Weizenfeldern. Nun steht der Bus, um die Herde vorbeizulassen, die auf der entgegengesetzten Fahrbahn läuft – der Hirte vorneweg. „Das ist hier jeden Morgen und jeden Abend so“, sagt Roberto Sanna. Er ist Situationen wie diese gewohnt – dort, in seinem Dorf Tuili, das für ihn „der schönste Ort der Welt“ ist.

In Sardinien leben mehr Schafe als Menschen: etwa vier Millionen zu 1,6 Millionen. In keiner anderen Region Italiens leben so viele der Herdentiere. Etliche Sarden sind Hirten und Bauern, deren Dörfer bis ins 20. Jahrhundert so abgeschieden voneinander lagen, dass viele verschiedene Dialekte, Trachten und Bräuche entstanden. Auch die fremden Herrscher, denen sich das Land in der Vergangenheit oft unterwerfen musste, haben die Kultur geprägt. Und dennoch blieb die zweitgrößte Insel im Mittelmeer über Jahrtausende isoliert und wird von Touristen noch heute überwiegend wegen ihrer Traumstrände aufgesucht. Dabei gibt es abseits der Küste, jede Menge Kultur, Berge sowie wilde und unberührte Natur zu entdecken.

Zwischen Korkeichen und Basaltsteinen steht eine Pinnetta. In diesen Hütten aus Stein und Schilf lebten einst Hirten. (Vanessa Ranft)

600 Wildpferde leben im Giara-Park völlig frei

Der Bus setzt sich wieder in Bewegung, erreicht schließlich den Naturpark Parco della Giara, der sich auf dem Hochplateau von Giara befindet, das auf Basaltfelsen steht. Dort, in 600 Metern Höhe, lebten die Schafherden bis in die 1970er-Jahre, der Hirte neben dem Pferch in einer Pinnetta – einer Hütte aus Steinblöcken und einem kegelförmigen Dach aus Holz und Schilf. Das erklärt Roberto Sanna, während er durch die Macchia, einen niedrigen Wald, führt. Es duftet betörend nach Minze, am Wegesrand stehen wilder Fenchel und Korkeichen, deren Holz zu Regalbrettern verarbeitet wird. Hirten hängten diese einst in ihre Pinettas, um darauf Ricottakäse zu trocknen und zu räuchern. Heute werde der Käse überwiegend in Molkereien hergestellt, zum Teil aber auch noch in der Einöde, sagt Roberto Sanna. Allerdings nicht im Parco della Giara. Dort kann der Besucher bei einer Führung jedoch die traditionellen Hütten und Regale ansehen und mehr über die Lebensweise der Hirten erfahren.

Doch die eigentliche Attraktion des Parco della Giara sind nicht Pinettas, sondern Wildpferde. „I Cavallini della Giara“, raunt Sanna und deutet in Richtung eines Sumpfsees. Und siehe da: Zwischen den Bäumen grast eine Familie aus acht braun-schwarzen Tieren. Ursprünglich brachten die Phönizier sie auf die Insel. Heute leben dort etwa 600 Pferde völlig frei. Es heißt, sie seien einige der letzten wild lebenden Pferde Europas. Der Mensch lässt sie weitgehend in Ruhe.

Wer genau hinsieht, kann im Schatten der Bäume Wildpferde entdecken. (Vanessa Ranft)

Mülltrennung ist inselweit Pflicht

Überhaupt sind die Sarden ein naturverbundenes Volk, bei dem das ökologische Bewusstsein in den vergangenen Jahren enorm zugenommen hat. Mülltrennung ist inzwischen inselweit Pflicht, und es entstehen immer mehr Schutzgebiete. Zudem ist nachhaltiger Tourismus im Kommen: „Viele Agriturismi haben eröffnet“, sagt Maria Giuseppina Scorrano von der Handelskammer Cagliari. Das sind renovierte Bauernhöfe, in denen Urlauber übernachten können und regionale Produkte serviert bekommen. Häufig werden diese sogar auf den Höfen selbst angebaut und erzeugt.

An der Südwestküste der Insel liegt diese Bucht. Vom Wasser aus sieht man den verlassenen Zechenhafen Porto Flavia. (Vanessa Ranft)

So soll die Insel mehr Touristen anlocken, sehen die Sarden doch darin ihre Zukunft. Schließlich lässt sich mit den einstigen Reichtümern Metall, Weizen und Salz längst kein Geld mehr verdienen. Salinen und Bergwerke sind inzwischen zu Besucherzentren umgebaut, in denen sehr anschaulich vermittelt wird, wie stolz die Einheimischen auf Sardiniens Schätze waren und wie sie gewonnen wurden. Einer der bekanntesten Zechenhäfen der Insel befindet sich im Südwesten, direkt an der Küste: Porto Flavia. Die Umgebung ist nahezu verlassen, an den Felsen des Bergwerks brechen sich die Wellen, zu seinen Füßen liegt eine schöne Badebucht.

Enge Gassen, bunte Sonnensegel: Die Altstadt von Iglesias hat Charme. (Vanessa Ranft)

Iglesias plant eine Art Jakobsweg

Der Ort gehört zur Gemeinde Iglesias, die jahrhundertelang das Zentrum des Bergbaus war und nun langsam für Touristen erlebbar gemacht wird. „Es gibt eine Art Jakobsweg, der gerade errichtet wird und der an den verschiedenen Minen der Region vorbeiführt“, sagt Handelskammermitarbeiterin Scorrano. Dort werde es niemals Massentourismus geben. „Iglesias ist ein Ort für Reisende“, sagt sie. In der Altstadt lassen sich enge Gassen entdecken, in denen bunte Sonnensegel flattern und sich kleine, inhabergeführte Geschäfte aneinanderreihen.

Anders die Hauptstadt der Insel: Cagliari. Auch sie beeindruckt mit einer hübschen Altstadt. Doch insgesamt ist Cagliari lauter, quirliger, moderner. Von Hirten und Schafen keine Spur, stattdessen säumen Boutiquen, Baustellen und Bars die Straßen. Lediglich auf den Speisekarten finden sich die traditionellen Gerichte der Bauern, Fischer und Hirten wieder, die die sardische Küche prägen. Spanferkel etwa, Ricotta mit bitterem Honig, Pecorino aus Schafsmilch, gute Olivenöle und kräftige Rotweine lassen Touristen auch dort ein Stück des ursprünglichen Sardiniens schmecken, das sie etwas weiter nördlich zuvor vielleicht selbst erkundet haben.

Die Reise wurde von der Handelskammer Cagliari unterstützt.

Die Agritourismus Unterkunft "Is Perdas" liegt auf einem Hügel. (Vanessa Ranft)

Weitere Informationen

Sardiniens Süden

Anreise: Vom Flughafen Bremen gibt es keine direkte Verbindung. Aber von Hannover aus fliegt Eurowings in gut zwei Stunden nach Cagliari.

Agritourismus-Unterkünfte: „Is Perdas“ (www.isperdas.it), Doppelzimmer ab 90 Euro, oder „Il borgo dell'Arcangelo“ (www.ilborgodellarcangelo.com), Doppelzimmer ab 85 Euro.

Besichtigen: Zechenhafen „Porto Flavia“, Iglesias; Naturpark „Parco della Giara“, Tuili (www.parcodellagiara.it) oder „Saline Conti Vecchi“, Cagliari (www.fondoambiente.it)

Informationen zur Insel gibt es auf der deutschsprachigen Webseite www.sardegnaturismo.it/de