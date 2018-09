Christine and the Queens - Chris (Because Music)

Mit einer Mixtur aus französischem Chanson, R'n'B und Pop überraschte Héloïse Letissier alias Christine and the Queens 2014 auf ihrem Debütalbum „Chaleur Humaine“. Jetzt legt die 30-jährige Sängerin mit dem neuen Werk „Chris“ nach. Darauf emanzipiert sie sich zwar von den Sorgen und der Zerrissenheit ihres Teenager-Ichs und mimt die taffe Frau, die sagt, was sie denkt. So richtig im Ohr bleiben die gefällig inszenierten Elektro-Pop-Melodien ihrer Songs dennoch nicht. Damit ist Christine And The Queens ein solides Album gelungen, das die ganz großen Highlights allerdings vermissen lässt.

Einer dieser Höhepunkte ist der Song „Girlfiend“, in dem sich die gebürtige Französin echauffiert: „Boys are loading their arms, girls gasp with envy / For whom are they mimicking endlessly?“. Musikalisch entfaltet sich der Song, der klassische Genderrollen infrage stellt, als groovige Hommage an den Disco-Funk der 80er-Jahre. Davon abgesehen bietet „Chris“ größtenteils Musik, die das Ohr des Hörers zwar zunächst erfreut, es aber auch ohne bleibende Spuren wieder verlässt. So ist der Weg auf den Pop-Thron für die talentierte Künstlerin (noch) lang.