Sie spüren im ZDF spektakulären Kriminalfällen nach: das Ermittler-Duo Axel Petermann (Ex-Profiler) und die Psychologin Katinka Keckeis. (ZDF / Bernd Reufels)

In der neuen Folge der ZDF-Reihe „Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle“ widmet sich das Expertengespann Christiane Fernbacher und Bernd Reufels einem Fall, der einst monatelang durch die Presse ging: War es Totschlag im Affekt oder doch heimtückischer Mord? - In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1977 erschoss die berühmte Film- und Theaterschauspielerin Ingrid van Bergen ihren Geliebten, den Finanzmakler Klaus Knaths, in einer Villa am Starnberger See. Alkoholisiert, aus Wut und Eifersucht, wie sie später gestand. Dreimal schoss die damals 45-Jährige auf den 33-Jährigen, so ergab die Obduktion, zweimal traf sie. Der letzte Schuss war tödlich.

Die Tat und der darauf folgende Prozess lösten ein monatelanges mediales Interesse aus - nicht zuletzt wegen des Münchner Starverteidigers Rolf Bossi. Am 27. Juli 1977 wurde die Schauspielerin mit der rauchigen Stimme, die noch 2009 im RTL-Dschungelcamp reussierte, wegen Totschlags zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach der Verbüßung von zwei Dritteln der Haft im Frauengefängnis Aichach wurde sie am 2. Oktober 1981 wegen guter Führung vorzeitig entlassen.