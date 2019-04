Auf ihrem ersten Album "You Can't Steal My Joy" geben sich Ezra Collective kreativ, grenzenlos und voller Freude. (Enter the Jungle)

„To Pimp A Butterfly“ war ein Paradigmenwechsel. Als Kendrick Lamar auf seinem dritten Album die Speerspitzen der US-amerikanischen Jazz-Renaissance um Terrace Martin, Thundercat oder Kamasi Washington spielen ließ, offenbarte das einer komplett neuen und vor allem jungen Hörergeneration die Faszination, die von dieser Musik ausgehen kann. Das elitäre Auskenner-Image wurde entstaubt, Jazz ist heute wieder cool und angesagt. Ein Beispiel: die britischen Shootingstars von Ezra Collective.

Auch in Großbritannien formierte sich über die letzten Jahre eine Bewegung aus Musikern ganz unterschiedlicher Herkunft, die sich vor allem in Londons Club-Szene experimentierfreudig und scheuklappenfrei durch die Untiefen des Jazz wühlt. Während die britische Regierung im Protektionismus aufzugehen scheint, steht eine neue Musikergeneration aus 20- und 30-Jährigen auf den Bühnen des Königreichs, bereit Regeln und Grenzen niederzureißen. Mancher spricht sogar von der „British Jazz Invasion“, eine Anspielung auf den Pop-Siegeszug um Beatles, Rolling Stones oder The Kinks, der in den Sechzigern als „British Invasion“ Musikgeschichte schrieb.

Die britische Musiklandschaft ist gerade das direkte Gegenteil ihrer Regierung. Ein Beispiel: Ezra Collective. (Dan Medhurst)

Das Ezra Collective zählt zu den Galionsfiguren dieses neuen Brit-Jazz. Es ist ihr unverblümter, aber respektvoller Umgang mit den Sounds heutiger Pop-Musik und dem Erbe von traditionsreichen Jazz-Disziplinen wie Hard Bop oder Soul-Jazz, der das Quintett zu einem Exportschlager dieser Bewegung gemacht hat. Als Kinder des multikulturellen Londons musizieren sie auf ihrem Debüt „You Can't Steal My Joy“ fast automatisch integrativ. Ohne Sänger, dafür mit massig Spaß an Schlagzeug, Bass, Piano, Saxophon und Trompete übersetzen sie beispielsweise das ikonische Bläser-Motiv von Sun Ras „Space Is The Place“ in eine freigeistige HipHop-Interpretation. Allerdings ohne Acid-Jazz-Missverständnis, das die Insel noch in den Neunzigern heimgesucht hat.

Wo „Why You Mad?“ den assoziativen Arrangements des Free Jazz klassischen Tribut zollt, bricht das Ezra Collective schon mit „Red Whine“ wieder sämtliche Erwartungen von ewiggestrigen Puristen. Das Reggae-Konstrukt strotzt vor Charme und Ironie. Woanders sind sogar Spielarten wahrnehmbar, die auf die britische Rave-Kultur um Genres wie Broken Beat Bezug nehmen. Man scheut sich nicht, angebliche Standards zu ignorieren. Das macht die 13 Tracks äußert leichtfüßig und zugänglich auch für Menschen, die Miles Davis nicht von John Coltrane unterscheiden können.

Ohnehin zelebrieren Ezra Collectiv eine musikalische Willkommenskultur, die Musik als Sprache versteht. Nur zwei Vocal-Beiträge finden sich auf der LP. Neben „What Am I To Do?“ mit dem Londonder Rap-Softie Loyle Carner, der sich zu einer verschmitzten Impro-Performance hinreißen ließ, bildet „Reason In Disguise“ den klaren Höhepunkt des Albums. Jorja Smith brilliert hier mit einer Herzschmerzhymne in Balance zwischen der melancholischen Amy Winehouse und dem Sanftmut einer Lauryn Hill und stellt in aller Deutlichkeit klar, dass die britische Musiklandschaft gerade das direkte Gegenteil ihrer Regierung ist: frei, kreativ und offen.