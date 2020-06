Japan - Land der fünf Elemente - Sa. 04.07. - ARTE: 20.15 Uhr Japan - Land der fünf Elemente

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Eine wunderbare Reise

Wilfried Geldner

Selten hat ein Film sein Titelversprechen so genau eingelöst wie dieser. In fünf ineinander fließenden Kapiteln - Erde, Wasser, Feuer, Luft und dazu noch die Weisheit - wird Japan in ruhigen, faszinierenden Bildern als Land zwischen Tradition und Moderne, gestern und heute beschrieben.