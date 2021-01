Dave Grohl, Frontmann der Band Foo Fighters, schwärmt in höchsten Tönen von seiner Tochter Violet. Nun erzählte er, dass er gerne mit ihr zusammenarbeiten würden. (2019 Getty Images/Alexandre Schneider)

Dave Grohl war bereits in zahlreichen Bands als Schlagzeuger aktiv, nun strebt der Foo-Fighters-Frontmann eine Zusammenarbeit mit seiner Tochter an: In einem Interview mit der britischen Rundfunkanstalt „BBC“ schwärmte der 52-Jährige in den höchsten Tönen von ihr.

„Violet ist eine unglaublich talentierte Musikerin“, erzählte er. „Sie kann ein Instrument in die Hand nehmen und es innerhalb einer Woche lernen. Sie hat ein perfektes Gehör und singt aus dem Bauch heraus.“ Außerdem gab er zu: „Ihr Schlagzeuger zu sein, ist einer meiner Lebensträume.“

Auf dem neuen Foo-Fighters-Album „Medicine At Midnight“, das am 5. Februar erscheint, hat Violet Grohl einen Gastauftritt - als Background-Sängerin. Dass damit sie offiziell als Mitmusikerin gelte, war ihrem Vater offensichtlich nicht bewusst: Die Zusammenarbeit hätte sich für ihn„ganz natürlich“ angefühlt, so Grohl.

Dann hätte aber die Buchhalterin angerufen und gefragt, wo sie den Scheck für die 14-Jährige einzahlen solle. Der Foo-Fighters-Frontmann gab an, ihr ein Konto zu eröffnen, auf das sie mit 18 Jahren zugreifen könne. Der Schlagzeuger lobte im Interview das Talent seiner Tochter, sie sei „die beste Sängerin in der Grohl-Familie“.