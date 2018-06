Wingenfelder - "Sieben Himmel hoch" (Starwatch Entertainment)

Den Schwung mitnehmen. Klar. Die Open-Air-Tour in Traum-Locations, danach eine Akustik-Tour durch die Clubs - im Jubiläumsjahr 2017 (30 Jahre!) zauberte Fury In The Slaughterhouse nach acht Jahren Band-Trennung ein Lächeln auf das Gesicht der Fans aus alten Tagen. Jetzt ist die Band wieder Geschichte, und Wingenfelder sind zurück. Die Brüder Kai und Thorsten legen mit „Sieben Himmel hoch“ ihr viertes Studioalbum vor.

Es gibt nicht gerade einen Mangel an deutscher Pop-Musik. Doch sie richtet sich meist an die Jugend, beschreibt deren Lebensgefühl inmitten einer Welt, die aus deren Sicht nie leise und langsam war. Wingenfelder aber sind Ü-50 - Kai (geboren 1959) und Thorsten (1966). Da mag die Verführung gewöhnlich groß sein, eine Art Klagealbum zu verfassen. Eine Mäkelei mit „Früher war alles besser“-Botschaft. „Sieben Himmel hoch“ ist jedoch genau das Gegenteil. Die 14 Songs, in der Limited Edition sind es sogar 20, sprühen mehrheitlich vor Optimismus. „Gut so für mich“ oder auch die Disco-Nummer „Mitten im Leben“ sind Beispiele einer wunderbaren Positivität und Zuversicht.

Wingenfelder legen mit "Sieben Himmel hoch" ihr viertes Album vor. (Starwatch Entertainment / Anne DeWolff)

Entstanden ist ein Album mit klugen, aber nicht altklugen Texten. Musikalisch überraschend variabel, mal Pop, mal Rock, mal Dance, mal ein bisschen Fury-Geschwurbel. Es geht schon auch um Erinnerungen, doch „nach hinten singen“ ist nicht das Ding der Brüder Wingenfelder, die sich nicht künstlich jung geben, sondern durchaus ihr Alter im Blick haben. Die Gelassenheit, die es mitbringt, spielen sie voll aus. Hinzukommt die späte Lust auf immer wieder Neues. Ein wirklich schönes Album! Die ausführliche Tour startet Mitte September.