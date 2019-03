Kommissar Faber (Jörg Hartmann) und Kollegin Bönisch (Anna Schudt) versuchen mit vollem Einsatz, den Tathergang zu rekonstruieren. (WDR / Thomas Kost)

So weit ist es schon gekommen, dass der SPD-Bürgermeister den Sonntags-Ermittlern seiner Stadt die Freundschaft aufkündigt. Er hätte „persönlich nichts dagegen, wenn Sie den Dortmund-'Tatort' einstellen und Kommissar Faber und sein Team in den vorzeitigen Ruhestand schicken würden“, adressierte Ullrich Sierau im Januar in einem offenen Brief den WDR-Intendanten Tom Buhrow. „Fortwährendes Mobbing gegenüber einer Stadt“, hatte der OB erkannt - nach einer zugegebenermaßen ziemlich schludrigen Kolportage über eine fantasierte Zechenschließung. Man mag sich gar nicht ausmalen, in welche gefährlichen Regionen der Blutdruck des Stadtoberhaupts nun steigen könnte, da der nächste „Tatort“ des Faber-Teams zur Ausstrahlung kommt. Er trägt den Titel „Inferno“. Das darf man als Drohung verstehen.

Immerhin: Eines kann man den Machern diesmal nicht vorwerfen. Gedreht wurde anders als der Zechen-Krimi (mangels geeigneter Zeche) nicht in Duisburg, sondern tatsächlich an Originalschauplätzen in Dortmund. Der alte Operationstrakt des Klinikums, 2012 stillgelegt, bietet sogar eine ziemlich eindrucksvolle Kulisse für eine Geschichte, die inhaltlich und stilistisch in Grenzbereiche vordringt. Unter gleißendem Neonlicht und zwischen grünen Kachelwänden ist der Wahnsinn des Mikrokosmos Krankenhaus mit Händen zu greifen. Eine Internistin wurde in einem Ruheraum tot aufgefunden. Erstickt unter einer Plastiktüte.

Tatort Krankenhaus: Im Dortmunder Klinikum müssen die Kommissare Faber (Jörg Hartmann) und Bönisch (Anna Schudt) den unnatürlichen Tod einer Internistin aufklären. (WDR / Thomas Kost)

Für Kommissar Faber (Jörg Hartmann) geht der Einsatz schon mal gut los. Als er mit Sechs-Tage-Bart und Parka nach dem passenden Eingang sucht, nehmen ihn zwei Sanitäter ins Gebet: „Wenn Sie Hilfe brauchen, gehen Sie bitte rein!“ Offenbar haben sie den Kriminalbeamten für einen Obdachlosen oder Drogensüchtigen gehalten. Ganz falsch, das weiß man, liegt man mit so einer Einschätzung ja nicht.

Fabers Seelenexorzismus

Ein Mann im Fluchtpunkt seines Leidenswegs: Kommissar Faber (Jörg Hartmann) ist völlig am Ende. (WDR / Thomas Kost)

Geholfen wird dem Kommissar dann wirklich. Zumindest entwickelt sich der Klinik-Aufenthalt für den traumatisierten Polizisten, der Frau und Kind verlor, zu einer Art Seelenexorzismus. Der Stationsleiter Dr. Norstädter (Alex Brendemühl) liest ihm scheinbar von der Stirn ab, dass er unter Schlaflosigkeit leidet und Antidepressiva nimmt. Der eine Kranke erkennt den anderen. Klinikärzte und Kriminalpolizisten, so legt der Film nahe, bilden verwandte Milieus. Beide haben von Berufswegen nahe an Burnout und Drogenmissbrauch gebaut. Eine Schicksalsgemeinschaft der Selbstaufopferer.

Schlagwortdebatten zum Thema Gesundheitswesen lässt Markus Buschs Drehbuch dankenswerterweise außen vor. Vielmehr entwicklelt der Film unter zupackender Regie von Richard Huber eine stringente Albtraumstruktur, der man sich schwer entziehen kann. Die Kommissarinnen Bönisch (Anna Schudt) und Dalay (Aylin Tezel in ihrem drittletzten „Tatort“) machen verstörende Experimente mit Plastiktüten. Und Faber, scheinbar am Fluchtpunkt seines Leidenswegs angekommen, fahndet auf einem faltbaren Stadtplan nach dem Ort, den er in seinen Albträumen aufsucht. Welch ein trauriges und poetisches Sinnbild.

Das wär fast schiefgegangen: Kommissarin Dalay (Aylin Tezel) hat einen Selbstversuch mit einer Plastiktüte unternommen. Jan Pawlak (Rick Okon) befreit sie in höchster Not. (WDR / Thomas Kost)

Hemmungslos überdreht ist dieser Klinikspuk ohne Frage, aber eben auch filmisch und atmosphärisch von hoher Intensität. Und er kulminiert - diese Warnung noch ans Dortmunder Rathaus - in ein Psycho-Finale, wie es der ARD-Sonntagskrimi bis dato nicht gesehen hat. Nennen wir es ruhig ein „Inferno“. Seinem steilen Titel wird dieser außergewöhnliche „Tatort“ ganz zweifellos gerecht.