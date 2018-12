Neue, frostige Spielwelten, Doppeldecker und ein Kreativmodus: Die siebte Saison von "Fortnite" ist gelandet. (Epic Games)

Epics „Battle Royale“-Hit „Fortnite“ hat nicht nur die Spiele-Landschaft, das Multiplayer-Genre und den eSport revolutioniert. Darüber hinaus beeinflusst der Online-Shooter, der weltweit über 200 Millionen aktive User zählt, immer mehr familiäres Zusammenleben und Partnerschaften.

Der bekannte US-Talker Jimmy Kimmel hatte nun aus schöner Tradition heraus Eltern dazu ermuntert, bei übermäßigem Konsum ihrer Kinder einfach den Fernseher auszuschalten und anschließend die Reaktionen ihrer Sprösslinge zu filmen: Die auf diese Weise entstandenen Videos zeigen einige urkomische Situationen, vor allem aber auch frustrierte Kinder oder Teenager, die den Eingriff der Erziehungsberechtigten mit Wutausbrüchen, hysterischem Geschrei und sogar physischer Gewalt beantworten. Einzige Ausnahme: eine Mutter, die am Fernseher ihres Nachwuchses partout den Ausschalter nicht findet und ihren Sohn dadurch eher zum Lachen denn zur Verzweiflung bringt.

So lustig die dabei entstandenen Clips auch sein mögen: Pädagogen raten in der Regel von derartigen Eingriffen in die Wohlfühl-Zone der Kinder ab, zumal dabei allzu häufig kostbare Spielstände oder Spielmomente zerstört werden, an denen der Nachwuchs vielleicht lange und intensiv gearbeitet hat. Manche Reaktionen sind deshalb unter Umständen sogar verständlich: Schließlich möchte eine an einer Bastelei arbeitende Mutter auch nicht dabei zusehen müssen, wie man die stunden- oder tagelangen Früchte ihrer Hobby-Arbeit rücksichtslos auf den Boden pfeffert. Besser also, man redet mit den Kindern über ihren vielleicht zu intensiven Spiele-Konsum und führt zum Beispiel Regeln dafür ein. Vorzugsweise dann, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist - und nicht erst nach einer rücksichtslos herbeigeführten Zwangspause.

Immerhin endet Kimmels Video-Zusammenschnitt mit einer Szene, die zeigt, dass auch Väter dem „Fortnite“-Virus verfallen können: Papa ist gerade in ein Match vertieft, da kommt der kleine Sohn angewackelt und drückt plötzlich den Reset-Button der Xbox.