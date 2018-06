Der todkranke Sébastien ist eine Kämpfernatur: 29 OPs hat er bereits überstanden, doch mittlerweile ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. (RTL II)

Die Kraft der Musik steht im Fokus der vorletzten Folge von „Voller Leben - Meine letzte Liste“, die am heutigen Donnerstag, 24. Mai, um 20.15 Uhr, auf RTL II ausgestrahlt wird. Diesmal geht es unter anderem um Myriam von Ms Schützling Sébastien Mayé, der seit seiner Krebserkrankung rund 30-mal operiert wurde und mittlerweile im Rollstuhl sitzt. Mut schöpft er vor allem aus der Musik der Frankfurter Dark Wave Band ASP. Auf deren Frontmann Alexander Spreng trifft der 33-Jährige nun in der vierten Folge des Doku-Formats und erfüllt sich damit einen Traum: „Du hast so viel von diesem Menschen bekommen durch die Musik, so viel Kraft“ - dafür möchte er dem Gothic-Musiker von Herzen Danke sagen. Doch die Fahrt nach Frankfurt gerät für den jungen Mann zur Quälerei ...

Am Donnerstag meldete sich nun auch Spreng auf der Website seiner Band zu Wort. Dort spricht der Musiker über das Treffen mit dem mittlerweile verstorbenen Sébastien: „Nicht nur haben wir seinen Wunsch erfüllt, wir haben ihm also durch seine freundliche Mitwirkung (mit der wenigen Kraft, die er an diesem Tag hatte) ein klitzekleines bisschen Unsterblichkeit geben können.“ Tatsächlich hatte Sébastien Mayé noch einen kurzen Gastauftritt im Video-Clip „Nehmt Abschied“ von ASP. „Ein klasse Typ war “der Mayé„, und ich fühle mich sehr geehrt, ihn kennengelernt zu haben“, so Spreng.

Myriam von M unterstützt ihren Schützling Sébastien bei der Realisierung seiner letzten Wünsche. (RTL II)

Myriam von M hat selbst schon dreimal den Krebs besiegt und begleitet Patienten bei ihrem Kampf gegen die tückische Krankheit. Mit ihrer Kampagne „Fuck Cancer!“ betreut sie ihre Schützlinge und leistet gesellschaftliche Aufklärungsarbeit. Beim TV-Projekt „Voller Leben - Meine letzte Liste“ hat sie - für viele unerwartet - im Sender RTL II einen Partner gefunden, der ihren authentischen Ansatz unterstützt. Mit von ihr ausgewählten Patienten erarbeitet sie darin eine Liste mit Wünschen, die diese vor ihrem Tod realisieren möchten.

Neben Sébastien wird in Folge vier auch die todkranke Michelle im Vordergrund stehen: Sie reist mit ihrem Freund und ihrer Mutter nach New York und erlebt dort eine romantische Überraschung. Für die 17-Jährige ist die Ostküstenstadt ein Mutmacher: „Was New York für mich bedeutet, ist Leben.“

Für die 17-jährige Michelle bedeutet die pulsierende US-Metropole New York vor allem eins: Leben! (RTL II)

Das neue Doku-Format erhielt für seine seriöse Herangehensweise bislang ein wohlwollendes Presseecho. Nach einem starken Auftakt mit einem Marktanteil von 6,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe (14 bis 49 Jahre), hat die Doku-Serie aktuell mit Einbußen zu kämpfen, die Quoten sanken zuletzt unter die Fünf-Prozent-Marke.