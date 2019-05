Ein zweiter Teil baut immer ab? Nicht so bei "Findet Dorie": Der Film ist ein buntes Spektakel mit hoher Gag-Dichte. (ProSieben / Disney / Pixar)

Eine Rekord-Rückkehr: 13 Jahre mussten Fans von Dorie, der blauen Palettendoktorfisch-Dame aus „Findet Nemo“, warten - und die Ausdauer hat sich gelohnt. „Findet Dorie“ knüpft nahtlos an den „Nemo“-Humor an, setzt gar noch einen drauf. Die Story ist frisch, die Charaktere bleiben sympathisch, die Gags zünden. In den USA legte der Film von 2016 den damals erfolgreichsten Start eines Animationsfilms hin und ist bis heute nur von „Die Unglaublichen 2“ überholt worden. Nun strahlt ProSieben den Film als Free-TV-Premiere aus.

Dorie - im Gegensatz zu ihr erinnern wir uns: Das war die Doktorfischdame mit dem schwachen Gedächtnis. Namen, Wege, bloß nicht in stechende Anemonen schwimmen - Dorie vergisst alles mit großer Zuverlässigkeit. Bis eines Tages einige Stachelrochen das Riff überqueren, in dem sie mittlerweile mit Clownfisch Nemo und dessen Vater Marlin wohnt. Der Anblick der seltenen Gäste löst etwas in Dorie aus: Sie kann sich an einen kurzen Eindruck ihrer Eltern erinnern.

In "Findet Nemo" wurde Dorie schnell zur beliebtesten Figur - 13 Jahre mussten Fans auf ihren eigenen Film warten. (ProSieben / Disney / Pixar)

Nun gibt es kein Halten mehr: Dorie möchte ihre Familie wiederfinden! Stück für Stück blitzen weitere Erinnerungen in ihrem Gedächtnis auf - und zusammen mit Nemo und Marlin macht sie sich auch eine abenteuerliche Suche, die das Trio quer durch den Ozean führt. Ihr Ziel: Ein Meeresforschungsinstitut in Kalifornien. Jedoch wird Dorie dort von den anderen getrennt.

Hier beginnt der Film, sich vom Vorgänger zu lösen, und entwickelt Eigendynamik: Diesmal ist es kein Road-Trip-Movie, sondern eher ein Escape-Szenario. Denn Dorie muss vor allem wieder aus der Forschungsstation herauskommen. Dabei trifft sie auf neue skurril-lustige Freunde. Oktopus Hank, der aufgrund einer Verletzung eigentlich nur ein „Septopus“ ist, und die kurzsichtige Walhai-Dame Destiny (ein Grund, Dories Walisch mal wieder aufzupolieren!) sind nur zwei von vielen liebevoll gestalteten Figuren.

"Wo bin ich?" Diesmal sind auch die Ängste Dories ein Thema. (ProSieben / Disney / Pixar)

Die Geschichte dreht sich diesmal vor allem um die Selbstfindung Dories, daher auch der Titel, und um ihre Gefühlswelt. War ihre Gedächtnisschwäche in „Findet Nemo“ lediglich Grundlage für Gags, geht der Film diesmal etwas tiefer unter die blauen Schuppen. Denn Dories Vergesslichkeit ist nicht nur immer wieder gefährlich, sondern auch Ursache einer tiefen Traurigkeit in ihr.

Dennoch ist sie nach wie vor der doktorfischgewordene Optimismus, und es macht einen riesigen Spaß, bei ihrem Abenteuer mitzufiebern. Einmal mehr findet Regisseur Andrew Stanton den richtigen Erzählrhythmus. Der Humor zündet auf unterschiedlichen Ebenen, von reinem Slapstick und Situationskomik bis hin zu Wortspielen und vagen Anspielungen. Trotz hoher Gag-Dichte stimmt aber das Gleichgewicht mit dem eigentlich ernsten Hintergrund der Story.

Ein Griesgram vor dem Herrn und doch unglaublich komisch: "Septopus" Hank (rechts) lässt sich von Dorie breitschlagen, ihr bei der Flucht aus dem Labor zu helfen. (ProSieben / Disney / Pixar)

Beeindruckend ist erneut die Qualität der Animationen - Mimik und Gestik tragen viel zum Witz des Filmes bei. Noch beeindruckender ist das beim Vorfilm „Piper“. Die Geschichte um den namensgebenden Seevogel und seine erste Begegnung mit dem Wasser des Meeres und seinen Bewohnern gehört wohl zu den hübschesten und fotorealistischsten Animationssequenzen überhaupt. Bei „Dorie“ gibt's jedoch nicht nur Schauwerte: Mit Ange Engelke als Dorie und Christian Tramitz als Marlin kamen auch die ausgezeichneten und gewohnten Synchronsprecher zum Einsatz, Ex-Olympionikin Franziska van Almsick spricht eine Lautsprecheransage. So darf Dorie gerne ihr Motto ausleben: „Einfach schwimmen ...“ - bis sie vielleicht wirklich ihre Eltern findet?

Nach „Die Unglaublichen 2“ (2018) steht nun bald ein weiterer Pixar-Film in den Startlöchern: Ab 15. August läuft der vierte Teil der Animations-Legende „Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ in den Kinos. Die Synchronisation im Original übernehmen Tom Hanks, Keanu Reeves, Annie Potts und Tim Allen.