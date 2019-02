Better Oblivion Community Center (Dead Oceans / Cargo)

Phoebe Bridgers macht gerade viel. Noch dazu macht sie viel richtig. Boygenius heißt ihre neue Band mit Julien Baker und Lucy Dacus, die im Oktober 2018 eine überschwänglich gelobte EP veröffentlichte. Eine Supergroup ohne Superstars. Ein echter Superstar, zumindest in Indie-Kreisen, ist hingegen ihr Partner bei Better Oblivion Community Center: Conor Oberst. Ohne gesonderten Albumtitel erscheint nun ein erstes Album des Projekts (digital ist „Better Oblivion Community Center“ bereits erhältlich), und wieder herrscht große Freude über das Ergebnis.

Ein Wellnesscenter in einer dystopischen Zukunft soll dieses Better Oblivion Community Center sein, und genau in diesem Kontext startet das Album auch mit „Didn't Know What I Was In For“. Draußen Bettler, Flüchtlinge und Giftgas, drinnen aufgesetztes Lächeln, Getuschel und Plastikgeld. Dystopische Zukunft? Konzeptalbum? Die Begegnungsstätte für besseres Vergessen entpuppt sich schnell als ungemütliche Metapher auf unsere westliche Gegenwart.

Hinter dem Projekt Better Oblivion Community Center stehen Phoebe Bridgers und Conor Oberst. (Nik Freitas)

Sich totzusaufen ist auch keine Lösung

Es geht um eine Welt, in der Konfetti und Spektakel die klare Sicht nehmen. In der jeder seine eigene Wahrheit hat und starke Führer vermeintlich am besten wissen, was zu tun ist: „The truth is anybody's guess / These heads are saying: The King is only playing a game of four-dimensional chess“, heißt es in „Dylan Thomas“. Sich selbst aus Überdruss totsaufen wie der walisische Literat - ein Ausweg? Das große Ganze wäre damit angesprochen, das Kleine folgt. Das Musikerdasein etwa in „Chesapeake“, samt Hunter-S.-Thompson-Zitat („Good men die like dogs“). Gut, dass man als Entertainer maximal ersetzbar ist.

Maximal privat wird es, wenn in „Service Road“ Conor Obersts verstorbener Bruder Matthew besungen wird. Einer, der den Dylan-Thomas-Ausweg wählte. Groll ist da rauszuhören, über das Nichternstnehmen und Verneinen von Problemen. Und über den Schmerz, den der Ältere zurücklässt. Dass Oberst ein Kollaborationsalbum wählt, um dieses Thema zu verarbeiten, und dass er seine junge Kollegin teilhaben lässt, verwundert beim Durchhören des Albums nicht. Die beiden harmonieren. Bridgers setzt sich immer wieder selbstbewusst ab und erstarrt nicht vor dem großen Vorbild (Oberst, 39, ist 15 Jahre älter als Bridgers). Die Sentimentalität der beiden Musiker multipliziert sich zudem nicht ins Unangenehme. Wave-Synthies („Exception To The Rule“) und Gitarren aus diversen Rock-Subgenres („My City“, „Big Black Heart“, „Domino“) zeigen, dass hier ohnehin nichts Gewohntes abgeliefert werden sollte.