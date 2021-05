Hinterfragen gängige Klischees (von links): Jürgen Vogel, Mario Barth und Katrin Bauerfeind. (TVNOW / Sebastian Drüen)

Ade, Klischee: „Frauen sind die schlechteren Autofahrer“ - stimmt das wirklich? Katrin Bauerfeind möchte so etwas in den vier von ihr moderierten Folgen von „Du musst dich entscheiden“ herausfinden. Die neue Comedy-Game-Show, die RTL in die Primetime hievt, möchte weit verbreitete Vorurteile auf den Prüfstand stellen. Gewinnen wird, wer sich als besonders flexibel und tolerant erweist. Bange Frage: Kann das Umdenken einem selbst erklärten „Aufklärer der Nation“ wie Mario Barth gelingen? Er tritt in der ersten Folge gegen den Schauspieler Jürgen Vogel an.

Frauenversteher-Verdacht: Tickt Mario Barth in Wahrheit ganz anders?

An Schlagfertigkeit hat es ihr noch nie gemangelt: Katrin Bauerfeind moderiert die neue Show auf RTL. (2020 Tristar Media/Tristar Media)

Allerdings taucht die Sendung auf den ersten Blick nicht besonders tief in die jeweilige Materie ein. Geklärt werden müssen Fragen wie „Bodybuilder können keine Mathe-Genies sein“ oder „Nonnen machen keinen Kampfsport“. RTL möchte herausfinden, ob stereotype Vorstellungen nicht doch etwa den Blick fürs Wesentliche verstellen.