Weltkarte der anderen Art: Sie zeigt, wo Erotikfilme besonders beliebt sind. (xHamster.com)

Es gibt eine unumstößliche menschliche Gemeinsamkeit in einer gespaltenen Welt: Pornos werden überall auf der Welt geschaut. Lediglich der Anteil der Erotikfilmchen-Schauer unterscheidet sich von Region zu Region. Um das mit Fakten zu untermauern, benötigt es heute keine Umfragen unter verschämten Bürgern mehr. Es reicht eine kühle Analyse der Abrufzahlen der gängigen Online-Pornoportale - etwa xHamster.com.

Die laut Eigenaussage hierzulande „beliebteste Erotikfilm-Seite“ fand mit Blick auf die eigenen User nun heraus, wo am meisten geklickt wird. Kaum überraschend: In einsamen Gegenden sind Pornos am beliebtesten. So waren auf dem Erotik-Portal im April knapp 320.000 User aus Alaska unterwegs - das entspricht mit 43 Prozent fast der Hälfte der Einwohner. Ein ähnliches Bild bietet sich auf der abgelegenen Atlantik-Insel St. Helena: Ein Viertel der 4.500 Einwohner vergnügten sich mit nackter Haut auf den Bildschirmen.

Wo echte Erotik-Kontakte rar sind, bevorzugt man Internet-Erotik. (Sean Gallup/Getty Images)

Einen weitaus geringeren Anteil erzielt die heilige Vatikanstadt. Dennoch: Mit 37 Pornoseiten-Besuchen bei etwa 1.000 Einwohnern präsentiert sich auch das Zentrum der katholischen Kirche nicht wirklich keusch.