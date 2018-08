"Games with Gold" im September: Der Knast-Manager "Prison Architect", der Twin-Stick-Shooter "Livelock", "LEGO Star Wars 3" und das Retro-Adventure "Monster World" von Sega. (Microsoft)

Im August hat Microsoft seine Gold-Abonnenten mit „For Honor“, „Forza Horizon 2“ und „Micky Epic 2“ verwöhnt, das Premium-Programm für September ist leider nicht ganz so sexy: Mit dem wuseligen Knast-Manager „Prison Architect“ und der Twin-Stick-Ballerei „Livelock“ stehen diesmal lediglich Independent-Titel auf der Xbox-One-Agenda. Einen Tick interessanter wird's bei der Auswahl an Xbox-360-Spielen für diesen Monat: 360-seitig dürfen Gold-Abonnenten „LEGO Star Wars 3: The Clone Wars“ aus dem Store laden, Retro-Fans geben dem Jump'n'Run-Klassiker „Monster World“ aus der „Sega Vintage Collection“ eine Chance.