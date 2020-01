Xi Jinping setzte auf den Ausbau der chinesischen Armee. Nach seinem Willen soll sie bald die Schlagkraft des US-Militärs übertreffen. (ARTE / dpa / Photononstop)

Spätestens wenn China im Oktober 2049 das 100-jährige Bestehen seiner Volksrepublik begeht, soll er abgeschlossen sein: der Weg zur weltweit größten Wirtschafts- und Militärmacht. Dieses Ziel erklärt Chinas „Staatspräsident auf Lebenszeit“ ganz offen. Überall in seinem Land wird es propagiert. Und dazu lächelt Xi Jinping wie ein vertrauenswürdiger Onkel. Doch wer ist dieser Politiker, der seinen rund 1,4 Milliarden „Untertanen“ den ganz großen Traum verspricht - und an dem bestenfalls dann gleich die gesamte Menschheit teilhaben soll? Mit ihrem außergewöhnlichen wie seltenen Porträt „Die Welt des Xi Jinping“ entlarven die französischen Filmemacher Sophie Lepault und Romain Franklin einen nur vermeintlich weitsichtigen Mann als hemmungslosen Machtpolitiker.

Ein Experte erklärt: „Xis offene, lockere Art ist eine Fassade. Er regiert mit eiserner Hand in Samthandschuhen.“ So sicherte er sich seine umfangreichen Befugnisse unter anderem durch Säuberungsaktionen im Deckmantel einer Anti-Korruptions-Kampagne. Mehr als 1,5 Millionen Parteifunktionäre landeten im Zuge dessen in Gefängnissen.

Auf Propagandatafeln überall in China verspricht Xi Jinping, dass er sich immer für die Lebensbedingungen der Menschen einsetze. (ARTE / AGE / Photononstop)

Tritt Xi international auf, gibt er gerne den Helfer. Milliardenkredite fließen, vor allem in Länder der sogenannten Dritten Welt. Wie Historiker aus Peking, mehrere Regimekritiker und ein ehemaliger US-Botschafter in China jedoch behaupten, geschehe das bestimmt nicht aus reiner Wohltat. Sie behaupten, Xis Ziel sei, dass sich der chinesische Kommunismus über die gesamte Welt verbreite.