Inka Bause macht mal wieder den Liebes-Realitäts-Test: Sie erkundigt sich, wie viele Schmetterlinge bei den Landleuten flattern. (MG RTL D / Ruprecht Stempell)

Es liegt in der DNA der Sendung „Bauer sucht Frau“, dass arrangierte Liebe möglich ist: Wer sich zwischen Misthaufen und Stall verknallt, hat in dem RTL-Dauerbrenner wirklich die Chance, glücklich zu werden und seinem Leben noch einmal eine unerwartete neue Wendung zu geben. So jedenfalls der Wunschtraum der Fernsehmacher rund um Moderatorin Inka Bause. Doch wie sieht es mit der Romantik in der Realität aus? In der alljährlichen Oster-Spezialausgabe „Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?“ wird das geklärt.

Besonders ans Herz dürfte diesmal vielen Fans die Geschichte der ehemaligen Altenpflegerin Inge gehen. Sie hat sich auf das Wagnis eingelassen, ihrem acht Jahre älteren Farmer Andreas in die verschneiten Weiten Kanadas zu folgen. Und dort hat sie viel Neues gelernt - nicht nur beim Eisfischen.