Sheriff Dan Andersson (Richard Dormer) driftet immer stärker in den Wahnsinn ab. (Sky UK Ltd)

Showdown in den ewigen Weiten der Arktis: In der dritten und letzten Staffel der herausragenden Horrorserie „Fortitude“ will Sky die Hochspannung und das Grauen noch mal zum Äußersten treiben - nun ergänzt um Maria Schrader („Deutschland 86“) als neue Hauptdarstellerin.

In vier neuen Episoden soll die Handlung, die in der menschenfeindlichen Abgeschiedenheit eines Dorfs am Polarkreis spielt, zu ihrem Abschluss kommen - nachdem in den zurückliegenden beiden Staffeln tödliche Parasiten aus grauen Vorzeiten, aber auch dämonische menschliche Eindringlinge in die Einsamkeit für Angst und Schrecken sorgten. Um finale Aufklärung in Fortitude zu gewährleisten, schicken die Kriminalbehörden in Oslo nun die beiden neuen Ermittler Myklebust (Maria Schrader) und Oby (Set Sjostrand) in den Norden. Wieder mit von der Partie ist unter anderem Hollywood-Star Dennis Quaid („The Big Easy“), der einen Fischer spielt, der sich durch seine Trunksucht schleichend ums Leben bringt. Und auch auf Sheriff Dan Anderson (Richard Dormer) ist kein Verlass: Er driftet immer mehr in den Wahnsinn ab.

Maria Schrader, zuletzt in der Amazon-Serie "Deutschland 86" zu sehen, ermittelt bei "Fortitude" in der Arktis. (Amazon 2018 and its affiliates)

Das Drehbuch zu den vier neuen Folgen der dritten „Fortitude“-Staffel stammt von Simon Donald, der auch Showrunner der britischen Sky-Serie ist. Ausgestrahlt wird die erste neue Folge am Freitag, 21. Dezember, um 20.15 Uhr, bei Sky Atlantic HD. Die weiteren Episoden folgen im Wochentag jeweils freitags um 20.15 Uhr. Außerdem sind alle Inhalte auch über Sky Ticket, Sky Go oder On Demand verfügbar. Zudem können Späteinsteiger die ersten beiden „Fortitude“-Staffeln als sogenanntes Sky Box Set abrufen.