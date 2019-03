Dunja Hayali wurde schon des Öfteren verbal angegangen, nun kam es sogar zu einem Zwischenfall im "ZDF-Morgenmagazin" - live im Fernsehen. (ZDF / Markus Höhn)

Der Schreck stand Dunja Hayali und Andreas Wunn ins Gesicht geschrieben. Am Morgen war eine unbekannte Frau während der Anmoderation des „ZDF-Morgenmagazins“ plötzlich auf die Bühne gestürmt. Sie echauffierte sich über die „Lügenpresse“. „Müsst ihr hier eigentlich alle anlügen? Lügenpresse, Lügenfresse, oder was“, sagte die sichtlich erregte Frau vor laufender Kamera. Obwohl sich die Zuschauerin aus dem Saalpublikum in recht aggressiver Manier ihren Weg vor die Kamera gebahnt hatte, indem sie Hayali an der Schulter packte und zur Seite schob, wussten die beiden Moderatoren die Lage professionell zu entschärfen. Deeskalierend bot Hayali der aufgebrachten Frau einen Dialog an, Wunn leitete sofort über zu einem Nachrichtenblock: „Wir wissen nicht, was los ist. Wir geben erst mal zu den Nachrichten nach Mainz.“

Im Anschluss an die Unterbrechung erklärte Hayali, dass man die Dame nicht des Saales verwiesen habe. Stattdessen wolle sie nach der Sendung mit der Frau diskutieren - schließlich sei sie „dialogbereit, nicht nur hier“.