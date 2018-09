Cypress Hill - Elephants On Acid (BMG)

Seit über 30 Jahren tummeln sich Sen Dog, B-Real, DJ Muggs und Eric Bobo als Cypress Hill in der internationalen Pop-Peripherie. Sie haben genauso viele gute wie schlechte Alben in ihrer Diskografie, und obwohl „Elephants On Acid“ das erste Album der Band seit acht Jahren ist, hat das Quartett aus Los Angeles nie an Sympathien oder Relevanz eingebüßt. Das liegt zum einen natürlich an der musikalischen Umtriebigkeit von beispielsweise Produzent DJ Muggs, der zuverlässig die US-Rap-Szene mit Beats beliefert, oder Rapper B-Real, der sich zuletzt der Crossover-Supergroup Prophets of Rage anschloss. Es liegt zum anderen aber auch daran, dass der Soundentwurf aus obskuren Sample-Beats und modrigen Kiffer-Raps eine zeitlose Originalität innehat, die junge wie junggebliebene Rap- und Rock-Fans rund um den Erdball begeistert. Der Zypressenhügel, er hat immer Blütezeit.

Gleich vorweg: „Elephants On Acid“ bringt alles mit, was ein Cypress-Hill-Album ausmacht. Es gibt eigensinnige Sound-Schichten, brunftige Drum-Loops und haufenweise Liebesbekundungen an Mary Jane. Das fängt schon bei dem orientalischen Psychedelic-Kosmos an, der im dröhnend-betörenden Intro erschlossen wird und in die Vorab-Single „Band Of Gypsies“übergeht, wo eine namenlose Stimme Weisheiten über Cannabis preisgibt - auf Arabisch.

Neben dem Bewährten nimmt man auf „Elephants On Acid“ aber auch spürbare Veränderungen wahr. DJ Muggs' stilsicherer Umgang mit bizarrem Samplematerial tritt auf den 21 Songs klar in den Vordergrund - Einflüsse aus Metal und Rock, die die Band früher oft einstreute, werden hier von schwermütigen Schepper-Breaks abgelöst. Sumpfiger Eckkneipen-Jazz und morphiner Lo-Fi-Electro: Muggs nimmt mit seinem verspielten Produktionsstil die verschiedensten Genres auseinander und arrangiert sie neu.

Auf eine brüchig-verzerrte Basslinien-Formation wie in „Falling Down“ folgt das fast sakral anmutende Streicher-Opus „Insane OG“, bevor „Reefer Man“ die kreative Spannweite der Band mit Marching-Band-Referenzen in die HipHop-Sparte zurückträgt. Der musikalische Unterbau von „Elephant On Acid“ ist facettenreich, künstlerisch und anspruchsvoll, immer wieder werden Songs durch Zwischen-Sequenzen und instrumentale Passagen unterbrochen, womit das neue Werk sich auch klar von den eher polierten Baukasten-Produktionen auf dem Voränger „Rise Up“ abgrenzt.

Inhaltlich bewegen sich die routinierten Rapper Sen Dog und B-Real meist in ihren Spezialgebieten zwischen (Selbst-)Beweihräucherung und den Abgründen der menschlichen Psyche. Es geht um das Verlieren der Sinne, die Grenzen des Bewusstseins und natürlich um das High-Sein. Songtitel wie „Jesus Was A Stoner“, „Thru The Rabbit Hole“ oder auch „Stairway To Heaven“ deuten bereits darauf hin, dass Cypress Hill auf ihrem achten Album die Erkenntnis in der Ekstase suchen.

Das Wechselspiel zwischen B-Reals abgehacktem Spucker-Flow und Sen Dogs kratzigem Shouter-Organ fungiert hier wie eine fehlerlose Doppelpass-Kette, allerdings fällt die Experimentierfreude auf Dauer auch der Zugänglichkeit zur Last. B-Real und Sen Dog agieren eher wie Instrumente, weniger wie Lenker oder Leitfiguren. So punktet „Elephants On Acid“ nicht mehr mit dem poppigen Charme, den man noch von Meilensteinen wie „Dr. Greenthumb“ oder „Low Rider“ kennt. Dass Cypress Hill nach 30 Jahren Bestehenszeit nochmal etwas Neues wagen, verdient nichtsdestotrotz großen Respekt.