Larkin Poe - Self Made Man (Tricki Woo Records)

Ein sogenannter „Selfmademan“, also eine Person, die sich ihren wie auch immer gearteten Erfolg selbst erarbeitet hat, kann heutzutage natürlich auch eine Frau sein. Deswegen darf der Opener auf Larkin Poes nunmehr fünften Album auch ruhig „She's A Self Made Man“ heißen. Denn die Lovell-Schwestern, die sich hinter dem Bandnamen Larkin Poe verbergen, nehmen Sachen gerne selbst in die Hand und haben sich ihren Erfolg ohne viel fremde Hilfe erarbeitet.

Schon ihr drittes Album „Peach“ veröffentlichten Rebecca (Gesang, Gitarre, Banjo, Mandoline, Klavier) und Megan (Gesang, Lap-Steel, Dobro-Gitarre) auf eigene Faust, und diesmal haben sie auch direkt alles selbst produziert und mit Freund und Toningenieur Roger Alan Nichols in ihrer neuen Heimat Nashville aufgenommen.

Larkin Poe vereinen auf "Self Made Man" Roots-Rock-Mainstream und krachige Straßenmusik. (Aloysius Lim)

Nachdem „Venom & Faith“ 2018 die Spitze der amerikanischen Billboard-Charts erklomm und der Band eine Grammy-Nominierung einbrachte, begaben sich die Lovells erstmal auf eine 18-monatige Tour von Nashville bis nach Neuseeland und zurück, spielten das Bonnaroo-Festival, Lollapalooza und den Mountain Jam, begeisterten das Publikum an der Seite von Keith Urban oder als Opener von Bob Seger und waren am Ende kaputt, aber glücklich. Auch „Self Made Man“ lebt von der Kraft und Energetik, die Rebecca und Megan aus E-Gitarre, Slidegitarre und ihrem Gesang herauspressen. Oftmals zweistimmig vereinen sie den amerikanischen Roots-Rock-Mainstream und krachige Straßenmusik-Gitarrensounds.

Schwierige Gratwanderung zwischen traditionell und zeitgemäß

Ein Song wie „Holy Ghost Fire“ lebt gleichermaßen von knarzenden Overdrive-Gitarren, stampfendem Beat und einem eingängig-gesungenen Chorus. „Scorpion“ offenbart noch blasse, aber erkennbare Blues-Roots, tanzbare Rhythmik und Pop-Melodien kämpfen hier mit verfremdeten Gitarren-Arpeggios um die Wette. Auf „Back Down South“ darf schließlich der kommende junge Gitarrenheld Tyler Bryant aus Texas eine scharfkantige Blues-Gitarre beisteuern, während „Danger Angel“ ein etwas zurückhaltenderer Song ist, der dann schließlich doch von Megans weinender Slidegitarre aufgescheucht wird. Mit „God Moves On The Water“ von Blind Willie Johnson findet zudem ein Coversong seinen Platz im durchaus vielfältigen Stilangebot der Platte.

Larkin Poe schaffen die sehr schwierige Gratwanderung zwischen traditionell-konservativem (und meist weißem) Roots-Rock, schwarzem Bluesgesang und zeitgemäßen Sounds, die das manchmal zuweilen wilde Gitarrengehabe mit Effekten, stets tanzbaren Rhythmen und schönen Gesangsmelodien auch einem jüngeren Publikum zugänglich machen.