Wie jedes Jahr hat EA Sports auch für "FIFA 19" aus 55 Nominierten die elf besten Spieler des Jahres ermittelt. Auch einige Stürmer sind die engere Auswahl gekommen. (Electronic Arts)

Wie jedes Jahr hat EA Sports auch für „FIFA 19“ sein „Team of the Year“ präsentiert - also eine Aufstellung der elf besten (realen und virtuellen) Fußball-Götter in 2018. Mit von der Partie sind wie erwartet Lionel Messi, Christiano Ronaldo und der amtierende WeltfußballerLuka Modrić. Insgesamt 55 verschiedene Kicker standen für die begehrten Plätze zur Auswahl - und beim Ergebnis gibt es auch ein paar Überraschungen: So fehlt zum Beispiel Ronaldos brasilianischer „FIFA 19“-Co-Coverstar Neymar Júnior. Weniger verblüffend: Nach dem schlechten Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM enthält die Top-Elf keinen einzigen deutschen Spieler.

Mit dabei sind David De Gea (Torhüter), Marcelo (Verteidigung), Sergio Ramos (Verteidigung), Virgil van Dijk (Verteidigung), Raphael Varane (Verteidigung), Kevin De Bruyne (Mittelfeld), N'Golo Kante (Mittelfeld) und Kylian Mbappé (Stürmer).

Noch nicht verraten hat Electronic Arts, wie stark die blauen Spezialkarten aus dem Team des Jahres ausfallen.