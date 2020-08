Metalheads bleiben Wacken treu: Nachdem das reguläre Open Air dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, verzeichnete das Onlinefestival Wacken World Wide elf Millionen Live-Content-Views. (Alexander Koerner/Getty Images)

Was für eine Zuschauerresonanz für das Wacken World Wide: Das Online-Festival, das anstelle des wegen der Corona-Pandemie abgesagten Wacken Open Airs stattfand, erreichte am vergangenen Wochenende insgesamt elf Millionen Live-Content Views. Drei Tage lang standen Bands wie Sabaton, Blind Guardian, In Extremo, Beyond the Black und Kreator auf einer virtuellen Bühne. Übertragen wurde das Mixed-Reality-Festival kostenlos auf der Festivalwebsite und in der App von MagentaMusik 360.

Im Unterschied zu klassischen Online-Konzerten, die in der Corona-Krise ungeahnte Popularität erreichten, waren die Fans bei „Wacken World Wide“ tatsächlich mittendrin. Mittels „Mixed-Reality-Technik“ wurden die Auftritte der Künstler in einem speziellen Studio gefilmt und in Echtzeit in ein virtuelles Setting integriert - samt Lichtshow, Bühneneffekten und Fan-Interaktion. Dadurch könne man die „Energie Wackens in die Wohnzimmer“ bringen, wie Michael Schuld von der Telekom im Vorlauf des Festivals ankündigte: „Authentischer kann ein Festivalerlebnis zu Hause nicht sein.“

Der Erfolg scheint den Initiatoren Recht zu geben. Metalfans auf der ganzen Welt teilten ihre Erfahrungen auf dem Online-Festival über soziale Medien und in der Festival-App. Zudem schlossen sich in den sogenannten Wacken World Wide Peer Camps Metalhead aus der ganzen Welt zum gemeinsamen Zelebrieren ihrer Musikheroen zusammen. Wacken-Mitgründer Thomas Jensen sagte: „Wir bedanken uns bei unseren fantastischen Fans, unserem Team und unseren Partnern, allen voran natürlich der Telekom, der wir diese unglaubliche XR-Bühne verdanken, die uns in der Vermarktung unterstützt und unser Programm in die ganze Welt ausgestrahlt hat.“

Trotz des großen Erfolges soll Wacken nächstes Jahr wieder regulär stattfinden. Die Vorfreude der Fans scheint auf jeden Fall grenzenlos: Bereits in der vergangenen Woche gaben die Veranstalter bekannt, dass das „Wacken Open Air 2021“ ausverkauft sei.