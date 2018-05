Vierteilige ARD-Reportage "Unser Russland": Palina Rojinski und Udo Lilischkies bereiten das deutsche Publikum in Sachen Landeskunde auf die Fußball-WM vor. (SWR)

Am Donnerstag, 14. Juni, beginnt die Fußball-WM 2018 in Russland. Höchste Zeit also, Land und Leute besser kennenzulernen. Für die vierteilige Reportage „Unser Russland“ engagierte das Erste zwei „Touristen“, die einen sehr persönlichen Bezug zum Riesenreich im Osten haben. Palina Rojinski, 33, wurde in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg geboren. Im Alter von sechs Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Berlin. Udo Lilischkies, 1953 in Köln zur Welt gekommen, ist der wohl erfahrenste Russland-Experte der ARD. Mit kritischen Berichten aus Putins Staat machte sich der mit einer Russin verheiratete Deutsche nicht nur Freunde. Trotzdem lebt er mit seiner Familie - das Paar hat Zwillinge - in Moskau. Teil eins und zwei der Reisereportage durch die elf WM-Städte läuft hintereinander. Die Episoden drei und vier folgen an den Sonntagen 3. und 10. Juni, jeweils um 18 Uhr.

30.000 Kilometer über Wasser, Schienen und durch die Luft legte das ungleiche Duo Rojinski und Lilischkies zurück. Ihr insgesamt zweistündiger Film, vier Folgen à 30 Minuten, ist allein schon deshalb sehenswert, weil vielen Deutschen Städte wie Samara, Saransk, Nischni Nowgorod oder Jekaterinburg nicht viel sagen werden. Doch wie immer, wenn unter den Augen der Weltöffentlichkeit gekickt wird, ist dies eine gute Gelegenheit, Wissenslücken und blinde Flecken auf der eigenen Landkarte zu schließen.

Palina Rojinski beim Deutschen Filmpreis am 27. April 2018 in Berlin. Normalerweise ist Unterhaltung das Fach der russischstämmigen Moderatorin und Schauspielerin. Für die ARD-Reportage "Unser Russland" reiste sie mit ARD-Korrespondent Udo Lilischkies zu den zehn russischen WM-Städten. (Andreas Rentz/Getty Images)

„Unser Russland“ ist ein Infotainment-Format. Rojinksi und Lilischies wollen vor allem Porträts von Menschen schaffen, die etwas über ihre Region und die Vielfalt des heutigen Russlands aussagen. So treten Menschenrechtler, Ballett-Tänzerinnen, Taxifahrer, Nachtclubbesitzer, Schüler, Wachsoldaten, Künstler und sogar Palina Rojinskis Oma vor die reisende ARD-Kamera. Dabei gelingt ein leichtes, stimmungsvoll fotografiertes und einnehmendes Landesporträt, das vielleicht gerade wegen seines Fokus auf „normale Menschen“ viel über das russische Lebensgefühl - auch abseits der großen Politik - verrät.

Wer eine rein politische, investigative Dokumentation zur Russland-WM sucht, dürfte bei „Putins Meisterwerk - eine WM um Macht und Millionen“ besser aufgehoben sein. Der Film des Autorenteams Philipp Sohmer (SWR), Olga Sviridenko und Robert Kempe (beide WDR) läuft am Samstag, 9. Juni, um 18.20 Uhr, ebenfalls im Ersten.