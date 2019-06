Ella Endlich hatte bei "Let's Dance" bereits mit den Tränen zu kämpfen. Platzt nun ihr Finaltraum im letzten Moment? (TVNOW)

Mit regelmäßigen Jury-Traumnoten hat es Ella Endlich mit Profi-Tanzpartner Valentin Lusin ins Finale der RTL-Show „Let's Dance“ geschafft. Als eines von drei Finalisten-Paaren sollen die beiden am Freitagabend (20.15 Uhr, live bei RTL) um den „Dancing Star“-Pokal wetteifern. Doch wie der Kölner Privatsender nun vermeldet, kam es bei den finalen Proben zu einem Schockmoment für die Sängerin: So sei die 34-Jährige versehentlich mit ihrem Fuß auf dem ihres Tanzpartners gelandet und anschließend weggerutscht. Aus eigener Kraft schaffte sie es zunächst nicht mehr auf die Beine - ist nun die Finalteilnahme der beiden in Gefahr?

Noch an Ort und Stelle wurde Endlich verarztet. Dr. Volker Gilbert erklärte, dass es sich wahrscheinlich um keine ernsthafte Verletzung handele, auf den ersten Blick lasse sich so etwas aber immer schlecht sagen: „Es tat ja weh im Bereich der Außenbänder.“ Er habe den Fuß direkt gekühlt, komprimiert und anschließend ein Tape zur Stabilisierung angebracht. Nun müsse man abwarten. Seiner Prognose nach dürfte die Schlagersängerin zum Sendungsbeginn um 20.15 Uhr wieder einsatzfähig sein.

Ella Endlich und Valentin Lusin sind die absoluten Jury-Lieblinge der aktuellen "Let's Dance"-Staffel. Regelmäßig werden sie mit Höchstnoten bedacht. (Florian Ebener/Getty Images)

Neben Ella Endlich und Valentin Lusin haben es außerdem der gehörlose Kampfsportler Benjamin Piwko (Partnerin: Isabel Edvardsson) und Ex-Handballprofi Pascal Hens (Partnerin: Ekaterina Leonova) ins „Let's Dance“ Finale geschafft. Über das Gewinnerpaar entscheidet wie immer das TV-Publikum.