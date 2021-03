Zain (Zain Al Rafeea) verklagt vor Gericht seine Eltern, weil sie nicht für ihn sorgen können. Dann schlägt sich der Zwölfjährige alleine auf den Straßen Beiruts durch. (ARTE/Alamode Film/Christopher Aoun)

Eine Regisseurin aus dem Libanon stillt ihr Bedürfnis, das versteckte Gesicht Beiruts zu zeigen. Respekt vor Nadine Labaki, die hier den Scheinwerfer anmacht und die Kamera mitten im Leben aufstellt. Die existenzielle Not, die man in „Capernaum - Stadt der Hoffnung“ (2018) entdeckt, findet man in vielen Städten, überall auf der Welt. Was aber bei diesem sehr berührenden Drama, das ARTE nun erstmals im Free-TV zeigt, zu beachten ist, ist der Untertitel. „Hoffnung“, die man greifen kann. Äußerst wichtig bei einem hochemotionalen Film wie diesem ...

Ein Film über einen Zwölfjährigen zu sehen, der unfassbar erwachsen wirkt, der entschlossen ums Überleben kämpft - und dann zu sagen: Was für ein toller Film - das funktioniert nicht. Denn dieses Sozialdrama wurde auf den Straßen gedreht, und es wirkt so wahrhaftig und real, weil die Laiendarsteller durchaus Parallelen mit ihren Rollen aufweisen. Da fehlten Papiere, da konnten Babys nicht zu ihrer Mutter und das, was man seinen Kindern zu essen gibt, wenn nichts anderes da ist, entspricht dem Alltag, in den die Darsteller nach den Dreharbeiten zurückgehen.

Zain (Zain Al Rafeea) läuft von zu Hause weg und schlägt sich alleine durch. (ARTE/Alamode Film/Christopher Aoun)

Die Realität spürt man in diesem unaufgeregt gefilmten Werk, in dem ein kleiner Junge seine Eltern verklagt. Der Zuschauer findet sich im Gerichtssaal wieder. Zain (Zain Al Refeea) wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt und verklagt im Gegenzug seine Eltern, weil sie ihn in diese Welt gesetzt haben - obwohl sie doch wussten, dass sie nicht für ihn sorgen können. Dieser dramaturgische Kniff hilft Labaki, ihre Geschichte in Rückblenden zu erzählen, ähnlich wie bei „Slumdog Millionär“. Doch hier schockt anfangs jedes Bild.

Einblicke in die Armenviertel von Beirut

Das Leben für Zain (Zain Al Rafeea, rechts) und seine Schwester Sahar (Cedra Izzam, zweite von links) ist hart, ihre Elten können nicht für sie sorgen. (ARTE/Alamode Film/Christopher Aoun)

Die Zustände in Zains Familie sind dramatisch. Er selbst würde gerne zur Schule gehen, statt zu arbeiten, noch schlimmer trifft es seine Schwester Sahar (Cedra Izam), weil sie ein Mädchen ist. Die Mutter (Kawthar Al Haddad) und der Vater (Fadi Kamel Youssef) kommen zu Wort, der Zuschauer sieht viel vom Armenviertel in Beirut und wie man dort als illegaler Immigrant lebt.

Auch wenn Zain von zu Hause wegläuft und der Film lange vom Leben dort draußen erzählt, geht es um die Beschützerrolle, die der Junge völlig selbstverständlich ausübt. Der junge, hagere Darsteller stammt aus Syrien und konnte bis vor Kurzem keine Schule besuchen, 2012 war seine Familie in den Libanon geflüchtet. Inzwischen, und das sind die guten Nachrichten, von denen Nadine Labaki spricht, lebt er mit seiner Familie in Norwegen, hat Papiere und darf in die Schule.

Yonas Mutter Rahil (Yordanos Shiferaw) wird verhaftet. Kann Zain sich auch ohne sie zurechtfinden? (ARTE/Alamode Film/Christopher Aoun)

Absolute Aufrichtigkeit

Für ihn und die Darstellerin der alleinerziehenden jungen Mutter aus Eritrea konnte das Filmteam das Leben im Libanon legalisieren. Mit ihrem Film wollte Labaki den Menschen einen Raum geben, „in dem sie ihr Leid und das Unrecht hinausschreien dürfen und Gehör finden“. So gab es keine Schonung, sondern absolute Aufrichtigkeit. „Es war entscheidend, dass die Darsteller die Bedingungen, die wir zeigen, kannten. Das gibt ihnen die Legitimation, über ihre Anliegen zu sprechen“, erklärt die Regisseurin. Sogar der Richter ist im wirklichen Leben Richter.

Ein Film, der unter die Haut geht: "Capernaum - Stadt der Hoffnung". Kann Zain (Zain Al Rafeea, stehend) Yonas (Boluwatife Treasure Bankole) helfen, seine Mutter zu finden? (ARTE/Alamode Film/Christopher Aoun)

Nur Labaki, die die Anwältin spielt, ist, wenn man so will, nicht echt. Ein Fakt, den die Regisseurin im Nachhinein bereute. Ihr Film wurde 2018 in Cannes vom Publikum gefeiert und mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Er war für einen Golden Globe und für einen Oscar als „Bester fremdsprachiger Film“ nominiert. Auch das sind gute Nachrichten.

Zain Al Rafeea hat inzwischen auch eine weitere Schauspiel-Rolle ergattert: Er wird in dem Marvel-Actionfilm „The Eternals“ zu sehen sein. Das Science-Fiction-Abenteuer soll am 5. November in die Kinos kommen, die Hauptrollen übernehmen Angelina Jolie, Richard Madden und Salma Hayek.