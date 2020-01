Treiben die Promis zu Quizshow-Höchstleistungen an (von links): Bernhard Hoëcker, Moderator Kai Pflaume und Elton. (ARD/Thomas Leidig)

Es ist eine Premiere der besonderen Art: Beim Ermitteln in den oft ziemlich düsteren Dortmund-Fällen der ARD-„Tatort“-Reihe kennt man Kommissar Faber, gespielt vom Ausnahmeschauspieler Jörg Hartmann, eher als verschlossenen Einzelgänger. Vor allem seiner Chefin Martina Bönisch, verkörpert von Anna Schudt, macht er oft das Leben schwer. Auch mit der DDR-Serie „Weissensee“ war Hartmann auf das ernste Fach gebucht. Zu Schulzeiten soll er allerdings - kaum zu glauben angesichts dieser TV-Rollen - ein ziemlicher Klassenclown gewesen sein. In der ersten langen Samstagausgabe „Wer weiß denn sowas XXL“ will er zeigen, was für eine Stimmungskanone in ihm steckt.

Dafür tritt Jörg Hartmann in der wie immer von Kai Pflaume moderierten Wissensendung, die auf originelle Antworten und Schlagfertigkeit vertraut, gegen seine Kollegin Schudt an. Außerdem wetteifern beim XXL-Rateduell unter anderem der Star-Kollege Elyias M'Barek, dessen Erfolgskurve seit den „Fack ju Göhte“-Filmen steil nach oben zeigt, sowie der Kabarettist Dieter Nuhr und die Moderatorin Palina Rojinski mit. Angeleitet werden alle Promis wieder mal von den „Kapitänen“ Bernhard Hoëcker und Elton. Die legen sich gewohnt ehrgeizig ins Zeug, um in drei Raterunden den Sieg für sich und ihre Unterstützer zu erringen.