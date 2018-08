Guess who's back: Eminem hat ein neues Album veröffentlicht - zur Überraschung von Fans und Musikjournalisten. (Craig McDean)

Das ging schnell. Erst Ende 2017 brachte Eminem nach vier Jahren Pause ein neues Album heraus; jetzt legt der Rapper nach und veröffentlichte überraschend einen Nachfolger: „Kamikaze“ ist seit Freitag auf den bekannten Streaming- und Download-Plattformen zu hören.

Die 13 Songs, die Eminem zusammen mit Dr. Dre produziert hat, featuren untere anderem Royce Da 5'9", Joyner Lucas und Jessie Reyez. Ebenfalls zu hören sind Justin Vernon von Bon Iver. In den Credits ist neben Little Dragon auch Kendrick Lamar aufgeführt.

Auf "Kamikaze" befinden sich 13 Tracks, die von Eminem und Dr. der produziert wurden. (Universal Music)

Auf Instagram postete Eminem zuvor das Cover des neuen Albums, das offenbar eine Referenz an die Beatie-Boys-Platte „Licensed to Ill“ darstellt. Dazu schrieb Eminem, man solle die neuen Songs genießen und „nicht zu viel darüber nachdenken“. Eminems letztes Album „Revival“ hatte gemischte bis schlechte Kritiken erhalten, in vielen Ländern aber dennoch die Nummer eins der Charts erreicht.