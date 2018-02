Rapper Eminem gastiert im Juli in Hannover. (Archivbild) (dpa)

Beim Vorverkauf für das einzige Deutschland-Konzert von Rapper Eminem bei seiner Welttournee "Revival" am 10. Juli in Hannover sind die Karten in Rekordzeit verkauft worden. "Innerhalb von einer Minute waren die Tickets im offiziellen Vorverkauf vergriffen", sagte eine Sprecherin des Veranstalters "Live Nation". Zuvor waren laut "Live Nation" etwa die Hälfte aller Tickets von einem Telekommunikationsunternehmen an dessen Kunden abgesetzt worden. Der Ticketvorverkauf begann am Freitag um 10 Uhr. Insgesamt wurden 75.000 Tickets verkauft. (dpa/lni)