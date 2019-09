Pia Stutzenstein ist die neue Kommissarin bei "Alarm für Cobra 11" neben Erdogan Atalay. Sie ist die Nachfolgerin von Daniel Roesner. (TVNOW / Ruprecht Stempell)

Etwa vier Jahre lang war Daniel Roesner der Partner von Erdogan Atalay in dem RTL-Erfolgsformat „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“. Nachdem er Anfang des Jahres seinen Abschied verkündet hat, steht nun sein Nachfolger fest. Und es ist eine Frau: Pia Stutzenstein wird in Zukunft neben Atalay in der Actionserie die Ermittlungen führen. Seit vergangenen Dienstag steht die 30-Jährige bereits vor der Kamera.

„'Cobra 11' kenne ich seit meiner Kindheit, die Serie ist eine Institution bei RTL. Umso mehr freue ich mich, Teil davon zu werden - und dass ich als erste Frau an Erdogans Seite spiele, übertrifft nochmal alles“, ließ sich Stutzenstein zitieren. „Endlich kann ich zeigen, dass auch Frauen in Deutschland Action können!“ Auch Atalay ist gespannt auf die neue Partnerin. „Wir haben viele Jahre das 'Buddy-Team' erzählt, nun ist der richtige Zeitpunkt für eine Partnerin“, so der 53-Jährige. „Mit Pia haben wir eine toughe Frau gefunden, die eine unglaubliche Natürlichkeit ausstrahlt. Menschlich ist sie einfach ein Pfund und sie kann Action!“

Neue Ära bei „Alarm für Cobra 11“

Allerdings ist das nicht die einzige Veränderung in dem Format. Wie der Sender ankündigte, läute bereits das Staffelfinale 2019 eine neue Ära ein. Danach soll einiges anders sein bei der Autobahnpolizei. „Wir werden dadurch 'Cobra 11' neu erfinden“, erklärte Philipp Steffens, Bereichsleiter Fiction RTL. Und auch Atalay verspricht: „Neben Pias Einstieg wird die Staffel in 2020 noch mit weiteren großen Überraschungen aufwarten. Ich freue mich sehr darauf!“

Seit über 23 Jahren ist Erdogan Atalay als Semir Gerkhan auf den Autobahnen unterwegs. Acht Partner standen dem 53-Jährigen bei den explosiven Ermittlungen schon zur Seite. Stutzenstein ist nun die erste Frau. Die Folgen werden 2020 zu sehen sein. Die aktuellen Folgen, in denen auch noch Roesner zu sehen ist, laufen immer donnerstags, 20.15 Uhr, bei RTL.

Serien-Fans könnten Pia Stutzenstein bekannt sein: Sie wirkte bereits in den RTL-Vorabendserien „Unter uns“ und „Alles was zählt“ mit. Außerdem spielte sie schon in verschiedenen Serienproduktion mit, wie in „Einstein“, „Heldt“ oder „SOKO Köln“. Im Kino war sie 2019 bereits in „Rate your Date“ und „Der Fall Collini“ zu sehen.